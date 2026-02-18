Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Един ден, по неизвестни причини, той хвърлил кутията в кошчето, съобщиха италианските медии, цитирани от Reuters.
Властите успели да реконструират шофирането на сметосъбиращия камион от заснетите кадри и да определят къде общинските работници са изхвърлили отпадъците.
След това екип от карабинери отишъл на сметището в Урдженто и с помощта на работници започнал да търси из купчините отпадъци кутията с ценното ѝ съдържание.
В крайна сметка е намерено, като всичките 20 златни кюлчета са непокътнати. Кутията и златото са върнати на 57-годишния законен собственик, съобщава порталът.
Той открил грешката едва на следващия ден и, разбира се, веднага отишъл до контейнера, където бил хвърлил боклука, само за да го намери празен.
С надеждата да си върне изгубеното злато, на стойност поне 120 000 евро, той се свързал с карабинерите и съобщил за инцидента. Те започнали разследване и получили записи от охранителни камери от района, където се намирал контейнерът, пише businessnovinite.bg.
