Мъж от Торе Лапило в италианската провинция Бриндизи бил натрупал малко състояние през годините - 20 златни кюлчета, които съхранявал в малка метална кутия.Един ден, по неизвестни причини, той хвърлил кутията в кошчето, съобщиха италианските медии, цитирани от Reuters.Властите успели да реконструират шофирането на сметосъбиращия камион от заснетите кадри и да определят къде общинските работници са изхвърлили отпадъците.След това екип от карабинери отишъл на сметището в Урдженто и с помощта на работници започнал да търси из купчините отпадъци кутията с ценното ѝ съдържание.В крайна сметка е намерено, като всичките 20 златни кюлчета са непокътнати. Кутията и златото са върнати на 57-годишния законен собственик, съобщава порталът.Той открил грешката едва на следващия ден и, разбира се, веднага отишъл до контейнера, където бил хвърлил боклука, само за да го намери празен.С надеждата да си върне изгубеното злато, на стойност поне 120 000 евро, той се свързал с карабинерите и съобщил за инцидента. Те започнали разследване и получили записи от охранителни камери от района, където се намирал контейнерът, пише businessnovinite.bg.