Мъж заряза жена си и избяга с русокоса бежанка от Украйна само 10 дни, след като семейството я прие в дома си

Баща напусна половинката си и децата си след 10 години брак, след като се влюби в украинската бежанка, която приеха, съобщава "The Sun". 29-годишният Тони Гарнет кандидатствал да бъде част от правителствената схема за бежанци, но станал нетърпелив от колко време отнема това и се присъединил към групи във Facebook, където украинците търсят спонсори.



Тук го намерила 22-годишната София Каркадим – тя бягала от дома си в Лвов след нахлуването на Русия. След като измислила логистиката, София пристигнала в Обединеното кралство на 4 май и отишла да живее с Тони, партньорката му Лорна и техните три и шест годишни дъщери в Брадфорд, Западен Йоркшир.



Тони каза пред The Sun как двойката "си паснала“ и веднага се разбрали наистина добре – отчасти, защото Тони можел да говори словашки, който е подобен на украински.



Двамата започнали да си говорят на език, който Лорна не разбирала, а те оставали да гледат телевизия, след като тя си лягала и редовно ходели на фитнес задно. И двамата казват, че "нямало нищо повече“ и "всичко било невинно“.



В крайна сметка обаче те започнали да "намират извинения да се докоснат и да се докосват един друг“ и нещата се напрегнали в къщата. Тони казал, че ще се прибере заради ястие, приготвено от София, която й казала колко "щастлива е Лорна да го има“. Лорна се ядосала на ситуацията и в крайна сметка помолила София да напусне дома на семейството.



Но тя била шокирана, когато Тони й казал: "Ако тя си отива, и аз си отивам“. Така 10 дни след пристигането на София новата двойка напуснала къщата и се преместила при родителите на Тони. Започнали да търсят имот заедно и подхванали процеса за вадене на постоянна виза за София.



Тони казва: "Много съжалявам за това, което Лорна преживява, това не беше нейна вина и не беше нещо, което е направила нередно.“



София казва: "Щом го видях, ми хареса. Беше много бързо, но това е нашата любовна история. Знам, че хората ще мислят лошо за мен, но това се случва. Виждах колко нещастен беше Тони.



Един от приятелите на Лорна каза, че самотната майка е "опустошена“.