Съпругът на актрисата Теодора Духовникова – бизнесмена Стефан Духовников, се настани в баровското кафене на покойния съдебен брокер Мартин Божанов-Нотариуса.От култовото "Еспресо Култура", в което чаша от ободрителната напитка се продаваше за умопомрачителните 100 лева, не е останала и следа. Новият наемател Стефан Духовников е намерил по-добро приложение за невзрачното помещение на баровската ул. "Съборна".Всеки клиент може да засити глада си с прясно приготвени фокачи, пици и десерти по оригинална рецепта. Ако нямате време за хапване на масичките отпред, в магазинчето се предлагат и качествени италиански салами и сирена за вкъщи. Фирмата на Духовников лично внася продуктите и гарантира за тяхното качество.Да, не се предлага опцията "уреждане на дело или смачкване на разследване", но храната наистина си струва. Вероятно за това и клиенти не липсват. Нещо, с което "Еспресо Култура" не можеше да се похвали. Освен известните прокурори и висши ченгета, с които Мартин Нотариуса редовно си пие кафето. Повечето от гостите на Божанов си тръгвали и с невзрачна торбичка, пълна с пачки пари.Според запознати, възможността за бързи и уж случайни срещу с магистрати е причина аферистът да открие кафенето с 2-3 масички. Когато нещата са спешни и няма време да се ходи до митичния частен "SS клуб", където близките до Нотариуса съдии и прокурори са гощавани с ядене и пиене на корем, а в дискретна стаичка може да разпуснат и в компанията на млада дама, то бързата среща на кафе в центъра е идеална.Все пак, заведението се намира на стотина метра от Съдебната палата. Колкото до абсурдните цени, какъв по-добър начин да си гарантираш липсата на случайни навлеци?!Сега нещата са различни. Стефан Духовников няма нищо против тълпите клиенти. Нали те му дават своите пари, а не той на тях. Сигурни сме, че и собственикът на помещението не тъжи за предишният си наемател. Та нали е направил всичко възможно да не допусне отварянето на кафенето, разбирайки за скандалната слава на Мартин Божанов. Аферистът обаче му намира цаката. Собственикът е заблуден, че подписва договор с друга фирма. Да, ама ден по-късно тя е продадена на Мартин Божанов. За капак, договорът за наем в последствие е фалшифициран. На собственикът му са налага да брои над 11 000 лева неустойка на Нотариуса.Дискретните срещи с магистрати не спират Божанов да си поръча платени публикации в медиите, които да рекламират "Еспресо Култура". В тях като лице на заведението е представен известния барист Стан Бачев. Той с подробно обяснява как в заведението се полза най-добрата професионална еспресо машина, чиято цена е над 50 000 лева и специални сортове кафе. Бачев не споделя откъде е намерил парите за оборудването, но надълго и широко разказва за специалните техники за екстракция на зърната, които използва, за да приготви наистина незабравима чаша еспресо.Мартин Божанов-Нотариуса също се старае да рекламира кафенето си. Фейсбук профила на заведението беше пълен с негови снимки, пиещ сам баровското еспресо или посрещащ клиенти. Всъщност, това са и единствените известни снимки на покойния вече аферист. На част от тях Божанов скромно се титулува като Крал на кафето, пише "Уикенд".