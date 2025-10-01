"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!

© Днес, 1 октомври, отбелязваме Международния ден на музиката - празник, създаден през 1975 г. по решение на Международния съвет по музика под егидата на ЮНЕСКО и честван днес в повече от 120 държави.



В България този ден има и още едно дълбоко значение - от 1980 г. насам, във връзка с тогавашната 700-годишнина от рождението на св. Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен и за Празник на българските певци и музиканти.



Музиката е език, който всички разбират – тя обединява, вдъхновява и изгражда мостове между културите и народите.



От Министерство на Културата чистият празника на всички, които създават музика, които я изпълняват и които я носят в сърцето си!



"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия.“ – Лудвиг ван Бетховен.