ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|На 92 по къси панталони, защо не
Стил и класа
92-годишната звезда е присъствала на рождения ден на дъщеря си, писателката Тара Нюли, с бели ленени къси панталони. Визията ѝ включва още черно-бял кафтан с абстрактен десен, обувки с капси, големи обеци и широкопола шапка. Аксесоарите са допълнени от дълго колие, а косата ѝ - прибрана в ниска опашка. Към снимките тя добави емоционално послание:
"Пожелавам на красивата ми и талантлива дъщеря да бъде много щастлива!"
Модният и бюти редактор на HELLO!, Лаура Сътклиф, коментира аутфита й със следните думи:
"Джоан Колинс изглежда абсолютно невероятно в къси панталони на 90+ години. Няма причина да не го правите и вие с напредването на възрастта. Ключът тук е, че тя се грижи за кожата си – видимо използва хидратиращи продукти, което прави кожата ѝ мека и гладка. Най-важното е увереността – тя е отличен пример как да носите шорти на всяка възраст.“
Преди това Колинс бе забелязана в Лондон заедно със съпруга си Пърси Гибсън. Двойката присъстваше на събитието Marie Antoinette Soiree на Маноло Бланик в Burlington Arcade. Там Джоан бе облечена в класическа черна визия: пайетена миди рокля, полупрозрачни черни чорапогащи, ниски токчета и чанта на точки.
Със своите смели и същевременно елегантни визии, Джоан Колинс продължава да вдъхновява поколения жени. Независимо дали става дума за летен аутфит с шорти, или за официално събитие, тя показва, че стилът е въпрос на отношение, а не на възраст, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 865
|предишна страница [ 1/145 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: