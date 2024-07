© Как върви подготовката на фестивала Hills Of Rock и колко публика се очаква тази година, интервю в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Деница Славова, организатор.



Часове остават до фестивала? На какъв етап сте, как върви подготовката? Разбирам, че ще има някаква специална настилка?



Здравейте, първо благодаря много за интереса към нашия фестивал. На слушателите на Радио “Фокус" пожелавам да имат много хубаво лято с много музика. И част от това пожелание идва с информация от Пловдив какво ще се случи тази седмица. Както знаете всички меломани очакват с нетърпение 25 юли, когато е първият ден на Hills Of Rock, най-големият, най-мащабен фестивал за метъл и рок музика, който в България има. Като посещаемост очакваме може би повече от 60 000 души в трите фестивални дни. За първи път тази година, и основно по желание на феновете, сме предвидили една специална теренна настилка, която ще бъде пред основната сцена. Целта й да се намали праха, прахоотделянето, което притеснява част от посетителите на фестивала, освен това и да се запазят тревните площи. Настилката е от един много специален материал, който се използва в световен мащаб за всякакви концерти и издържа натоварване до 90 часа, така, че нашите 72 часа ще ги издържи. Друго интересно, което мога да кажа е, че за първи път отваряме два входа. Единият е за хората с тридневни билети, и един за хората с еднодневни, за да се избегне струпването на едно и също място, за да улесним по-бързото влизане на хората. Реално нетърпеливите фенове ще могат по-бързо и безпроблемно да влязат на самата локация. Като тук е моментът да кажа, че стартът на фестивала е 17 часа, което означава, че веднага след отваряне на вратите, всички могат да се насочат към основната сцена, която открива българска група, единствената българска група на главната сцена, така че би било супер те да видят публика пред себе си, когато започне Hills Of Rock. Всякакви други новини, които получаваме адекватно и актуално от къртиците, феновете могат да следят на страницата Hills Of Rock, във Фейсбук и на уеб сайта на Hills Of Rock, цялата програма е там. Три сцени и изключително внимателно направена селекция тази година. Аз казвам, че ще има за всекиго по нещо - различни таргети, различни възрасти, от феновете на класическия рок, през феновете на алтернативния рок, през феновете на по-тежката музика, в лицето на викингите от Швеция. В общи линии смятам, че тази година наистина ще успеем да задоволим всички меломански желания и страсти. Надявам се времето да е хубаво. Горещо е да, подгответе се със слънцезащитни кремове. На мястото, където се намираме има и комари - носете си репеленти, напръскайте се с тях преди да тръгнете към фестивалната локация. Това, което зависи от организаторите, смятам, че е направено, така че надявам се всички да се забавляват.



Само да уточним къде ще бъдат двата входа - единият вероятно откъм централния вход на Гребната база, а другият?



Сега, това ми е малко трудно да го кажа, тъй като не знам улиците в Пловдив. Но мисля, че единият е откъм стадиона, а другият там, където си беше основният вход.



Да, ще го уточним това. И друго нещо да уточним, по колко изпълнители на вечер има, всъщност?



Общо взето 50 изпълнители има за трите дни, като сметнем - сцените са общо три и всеки ден на всяка сцена ще има по 5 изпълнители. Тоест, групите, които ще видим тази година на Hills Of Rock 2024 г. са около 50, малко повече от 50.



Досега имало ли е такова нещо или винаги са били по много изпълнители на вечер?



Мисля, че е някакъв своеобразен рекорд, но не мога да се закълна. Но са доста наистина тази година, за пръв път имаме сцена на “Строежа", софийски клуб, наистина в света на българската музика. Смятам, че тя също ще провокира голям интерес у хората тази година. Другата партньорска сцена е “Сцена на тъмно", с които работим отдавна, които също правят много внимателна селекция. Там, освен български, има и международни банди, така че със сигурност ще има интересни попадения.



Да ги кажем пак и хедлайнерите за тези, които може би още не са разрали.



Хедлайнерите тази година са Korn в първия фестивален ден, BRING ME THE HORIZON в петък и Amon Amarth в събота. Добре дошли са всички.



Билетите вече са може би са продадени, ще има ли опция за още желаещи?



Не, не са продадени, все още билети могат да се купят на касите ни.



Да, имаше опция да се купи един билет за всички дни и по отделно, нали така?



Точно така.



И това все още е възможно?



Да, все още има билети.



За тази специална настилка, това е наистина много добро решение, защото там основно проблемът е, че когато хората танцуват се вдига голям прахоляк и не е приятно.



Да, през годините сме получавали доста мнения на потребители, на посетители на фестивала, че този прах ги притеснява, въпреки че не навсякъде по света се взимат стъпки в тази посока. Просто част от фестивалният експириънс понякога е и калта, и прахта, и всякакви такива неприятни на пръв поглед условия. Но тази година решихме да се вслушаме в хората и да сложим настилка, тя ще бъде пред основната сцена.



Видях, че вече се подготвят сцените, започнала е подготовката като че ли, или така ми се струва?



Да, сцената се строи от уикенда и вече изглежда доста внушително. Така че смятам, че ще бъдем навреме готови.



Какви паралелни екстри предлагате за самите посетители на концертите, имате ли - питиета, или други неща?



Разбира се, на всеки фестивал музиката е основен акцент. Ние сме се постарали обаче да се подготвим с голямо разнообразие от храни и напитки, ще има много партньорски места, на които нашите приятели-партньори са се погрижили да има забавление за фестивалната публика. Освен това има изключително разнообразен и интересен мърч от групите, както и фестивален мърч, така че се оглеждайте и за онова, което се продава с брандинга на любимата ви банда.



