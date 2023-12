На бира и шамари: Клиенти на бар в Япония си платиха, за да ги удрят

© Традиционен бар в Нагоя, Япония, който беше близо до фалит, придоби нова слава и се върна в бизнеса, след като започна да предлага на клиентите... да бъдат удряни по лицето преди вечеря.



В ресторант "Shachihoko-ya" в Нагоя първоначално е имало само една служителка, която раздавала шамари, пише The Straits Times.



По този начин всеки клиент е бил удрян, без да плати, според китайския канал в YouTube "Save Your Money In Japan", който публикува видеото.



Тъй като търсенето на шамари преди хранене се увеличило, собственичката с несъмнен бизнес нюх, трябвало да наеме повече сервитьори, за да задоволи клиентите. Нещо повече, започнала и да взима пари за тази услуга.



Така клиентите вече трябвало да плащат по 100 йени (или около 90 цента), за да получат шамар. Имало и допълнителна такса от 500 йени, ако клиентите поискат конкретен служител да ги напляска, според изданието на китайски език "Liberty Times Net".



Освен това нямало назначени мъже, които да удрят клиенти, а само жени и то красиви.



"И мъже, и жени, японци и чужденци, се редяха на опашка пред бара, за да бъдат ударени, преди да хапнат. Услугата за шамари преди хранене категорично съживи бизнеса и заведението", свидетелствали местни.



"Колкото по-силно ударяше женският персонал, толкова по-развълнувани ставаха клиентите", казва създателят на видеото Save Your Money In Japan: "Клиентите не само не бяха разстроени, но изглежда се чувстваха по-спокойни, след като бяха удряни. Те дори благодариха на служителката, която ги е ударила".



Във видеото се добавя, че е изненадващо, че клиентите също искат да бъдат напляскани.



"След като бяха ударени, сякаш трудностите и стресът от живота им изчезнаха “, се казва във видеото. "Никога през живота си не съм срещал такова искане", коментира потребител на YouTube. "Може да е болезнено да нанасяш удари", коментира друг.



Барът засега е спрял "шамареното" обслужване или на нашенски жаргон "шамарената фабрика". Не става ясно точно кога се е случило това, но публикация в X акаунта на бара разкри: "Shachihoko-ya в момента вече не предлага онези "ръкопляскания". Оценяваме вниманието, което получихме, но не можем да приемаме посещения с намерение да получите шамари. Не очаквахме старите видео клипове да станат вирусни, така че, моля, разберете това, преди да дойдете при нас", пишат от заведението.