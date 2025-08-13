© виж галерията На кого ще се обадите, когато имате спешна нужда от помощ в някоя от страните членки на ЕС? На 112, разбира се! Тази информация дават от ЕК в България.



Единният номер на ЕС за спешни повиквания гарантира на европейските граждани правото в случай на извънредна ситуация да позвънят безплатно от всякакъв вид телефон, по всяко време на денонощието и от всяка точка на ЕС, за да се свържат с полиция, спешна медицинска помощ или противопожарна служба.



Повече вижте в галерията.