Надпис "Върнете Димо" разбуни духовете
Автор: Екип Ruse24.bg 21:08
©
Зрителите на "Игри на волята" започнаха да забелязват надпис "Върнете Димо", издълбан върху ламарините на суровия Изолатор в риалити формата. Кадърът бързо привлече вниманието на феновете, които го споделят масово в социалните мрежи.

Любопитното послание се вижда на територията на Изолатора - стара, изоставена постройка, използвана като наказателна зона за загубилите племена. В настоящия сезон там се намират Феномените, които загубиха битката за територия.

Интересен е фактът, че именно от Изолатора в предишен сезон започна участието си Павел, който днес вече е водещ на шоуто, заемайки мястото на Димо Алексиев. Сякаш фенове са направили този надпис преди да започнат снимките на шоуто.

На надписа реагира и Зорница - финалистка от четвъртия сезон на формата. Тя сподели стори с кадъра и същите думи "Върнете Димо".

Мненията на зрителите обаче са разделени. Част от тях смятат, че Алексиев не трябва да се връща на екран заради инцидента, довел до осъдителната му присъда. Други пък открито заявяват, че не харесват Павел като водещ и биха искали Димо отново да се върне в ролята си.

Припомняме, че през ноември 2024 г. Алексиев бе заловен да шофира с 1.49 промила алкохол в кръвта си. Това бе второ подобно нарушение, което доведе до ефективна присъда от година и половина затвор и замяната му в предаването, пише "България Днес".

