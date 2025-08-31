Новини
Най-богатата принцеса в Европа се омъжи
Автор: Екип Ruse24.bg 13:26
© БТА
Принцеса Мари Каролин от Лихтенщайн се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер във Вадуц, предаде ДПА.  28-годишната внучка на монарха на Лихтенщайн Ханс-Адам Втори е определена от швейцарския таблоид "Блик" като "най-богатата принцеса в Европа".

Тя се омъжи за 34-годишния венецуелец в катедралата "Свети Флорин" в столицата на Лихтенщайн, в събота. Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия. 

Лихтенщайн се счита за много богато благодарение на активите в областта на недвижимите имоти, банковото дело и горското стопанство.  Разположена в сърцето на Алпите, страната се простира на площ от едва 160 квадратни километра и има население от 40 000 души, припомня ДПА, цитирани от БТА.






