Разнообразието от плодове през есенния сезон не е особено голямо, но ябълките си остават най-достъпните и обичани от българина. Те са част от онзи уютен кулинарен пейзаж, който мирише на детство, дърва за огрев и топъл пай. А днес ще ги превърнем в нещо едновременно елементарно и впечатляващо – карамелизирани ябълки с канела и ром. Бърза рецепта за гости или наслада за небцето на домашните през уикенда, предоставена от "Фокус“.4 средно големи ябълки (по-вкусни са по-киселите сортове)3 с.л. кафява захар30 г краве масло1 ч.л. канела1 с.л. тъмен ром (или 1 ч.л. есенция, ако няма алкохол)щипка солорехи, лешници или бадеми за поръсване1. Подгответе ябълките. Обелете ги, нарежете на едри резени или кубчета – важното е да запазят форма при термичната обработка.2. Разтопете маслото. В тиган с дебело дъно сложете маслото и кафявата захар. Разбърквайте, докато захарта започне да се карамелизира и сместа стане златиста.3. Добавете ябълките. Изсипете ги в тигана и гответе 7–8 минути на умерен огън, докато станат меки, но не кашави.4. Подправете. Поръсете с канела и щипка сол – солта подчертава сладостта и аромата.5. Финалният щрих – ромът. Излейте ромa, изчакайте няколко секунди да се изпари алкохолът и разбъркайте. Ако желаете, може да фламбирате внимателно – ефектът е театрален, ароматът – запомнящ се.Класически вариант: в купички, поръсени с орехи или бадеми.Като десерт: върху ванилов сладолед, палачинки или пудинг.В буркан: затворете топлите ябълки в стъклен буркан, оставете да се охладят и съхранявайте в хладилник до 5 дни – перфектна добавка към сутрешните овесени ядки или като сладка изненада към кафе.Комбинацията от канела и ябълка не е случайна – и двете съдържат ароматни съединения (цинамалдехид и ябълчена киселина), които се подсилват взаимно при нагряване. Добавянето на щипка сол активира вкусовите рецептори и прави десерта по-балансиран. А ромът? Освен че внася лек карамелен нюанс, той извлича ароматните масла от канелата и засилва усещането за топлина – точно това, което търсим през есента, категоричен е кулинарният отдел на "Фокус“.