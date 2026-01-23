Най-големите и скъпи грешки в историята с милиарди долари загуба и човешки жертви
Историята не е просто поредица от победи и велики открития – тя е и хроника на грешки, които са стрували милиарди, цели империи и понякога дори човешки животи. Някои от тези пропуски са резултат от лоши изчисления, други – от гордост или прибързани решения. Ето някои от най-скъпите грешки в историята на човечеството.
1. Продажбата на Аляска – сделка за жълти стотинки
През 1867 г. Руската империя продава Аляска на САЩ за 7,2 милиона долара. По онова време сделката изглежда разумна – територията е отдалечена и трудно защитима. Днес обаче Аляска е източник на огромни природни ресурси – нефт, газ и злато. Смята се, че Русия е загубила активи за стотици милиарди долари.
2. Марс Кълмайтър – грешка в мерните единици
През 1999 г. НАСА губи космическия апарат Mars Climate Orbiter, защото два инженерни екипа използват различни мерни системи – метрична и имперска. Резултатът? Апаратура за 125 милиона долара изгаря в атмосферата на Марс. Една елементарна проверка е можела да предотврати катастрофата.
3. Титаник – самоувереност срещу природата
"Непотопяемият“ Титаник потъва през 1912 г. след сблъсък с айсберг. Сред ключовите грешки са високата скорост, игнорираните предупреждения и недостатъчният брой спасителни лодки. Цената не се измерва само в пари, а и в над 1500 човешки живота, което прави тази грешка една от най-трагичните в историята. Паричните загуби възлизат на 250 милиона долара в днешни стойности.
4. Блокирането на Суецкия канал
През 2021 г. огромният контейнеровоз Ever Given заседна в Суецкия канал заради силен вятър и човешка грешка. Само за шест дни световната търговия понесе загуби за над 9 милиарда долара на ден, показвайки колко крехка е глобалната икономика.
5. Новата формула на Coca-Cola
През 1985 г. Coca-Cola решава да промени легендарната си рецепта. Реакцията на потребителите е бурна и негативна. Компанията губи милиони и е принудена бързо да върне старата формула. Грешката доказва, че дори гиганти могат да подценят емоционалната връзка между бранд и клиент.
6. Чернобил – комбинация от човешки и системни грешки
Аварията в Чернобил през 1986 г. е резултат от лош дизайн на реактора и неправилни действия по време на тест. Финансовите щети възлизат на стотици милиарди долари, а последствията за здравето и околната среда се усещат и днес, пише bussinessnovinite.bg.
