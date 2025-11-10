През седмицата от 10 до 16 ноември 2025 г. късметът най-накрая ще споходи три зодиакални знака. Юпитер, планетата на късмета и изобилието, ще бъде ретрограден в Рак от вторник, 11 ноември, до 10 март 2026 г. Това е период, в който да размислите как живеете живота си и дали все още играете на дребно или си позволявате да поемате рискове.Уверете се, че сте отворени за пренасочване и опознаване на себе си, тъй като това може да окаже голямо влияние, особено когато Последната четвърт на Луната изгрява в Лъв в сряда, 12 ноември. Последната четвърт на Луната е призив да живеете най-добрия си живот, не следващата година или следващия месец, а днес. Лъв вдъхва увереност и желание да живеете смело и красиво, което може да ви помогне да се възползвате от тази енергия и да превърнете живота си в едно грандиозно приключение.Време е да се отдадете на мечтите си, не само днес, а завинаги. Това е вашият живот, което означава, че е ваша отговорност да го направите такъв, какъвто го желаете. Не е нужно да чакате разрешение или да седите и да се надявате, че някой ден всичко ще се нареди. Вместо това, можете да се изправите и да превърнете днес в онзи ден, за който винаги сте мечтали. Тази седмица помислете какво би означавало да живеете най-добрия си живот или внезапно всичките ви мечти да се сбъднат. След това се насочете в посоката на това, което разпалва сърцето ви. Не е нужно да чакате нищо, за да прегърнете късмета, да се влюбите или да намерите предназначението на душата си.Късметът сполетява тези астрологични знаци тази седмица. Животът, който искате да живеете, ви очаква. Просто трябва да изберете да направите днес денят, в който да започнете да го правите.СкорпионОтделете време за размисъл, Скорпион. Подходете към седмицата с благодат към себе си и приемане на процеса, през който преминавате. Не се очаква от вас да направите всичко перфектно от първия път, нито пък да изпълните мечтите си до определен краен срок.Движението напред често е танц с миналото и бъдещето, намирането на онази златна среда, която носи яснотата, от която се нуждаете. Все още сте на правилния път, но трябва да отделите време, за да планирате следващите си стъпки. Това не означава да се отдръпнете от живота си, а вместо това да осъзнаете, че не е нужно да чакате специално време, за да започнете да живеете живота, който винаги сте искали.Юпитер ще бъде ретрограден в Рак във вторник, 11 ноември, което ще доведе до необходимост да се възползвате максимално от възможностите около вас. 11 ноември представлява божественото число 11-11, важен знак за душевни договори, синхроничност и нови начала. Въпреки че може да се наложи да размислите, да забавите темпото или дори да промените курса си, е важно да осъзнаете, че всичко това се случва за ваше най-висше благо.С ретрограден Юпитер, вие сте призовани да се вслушате във висшето си аз. Уверете се, че сте готови да поемате рискове и че живеете в автентично съответствие с Вселената. Може би обмисляте голям ход или промяна в живота си. Ако е така, това е знак, че сте на правилния път. Движете се толкова бързо или толкова бавно, колкото ви насочва Вселената, без никога да губите от поглед живота, който заслужавате да живеете.СтрелецЗапочни да живееш на глас, скъпи Стрелец. Ти си един от най-търсещите приключения знаци на зодиака. Обичаш живота и си вдъхновен от пътуванията, новите преживявания и срещите с интересни хора.Да живееш на глас не е просто метафора за живота, а това, което е в твоя собствен космически план. Това е, което трябва да правиш; това обаче не означава, че напоследък си бил такъв. Животът ти се струваше само работа и никакво забавление. Въпреки че трябваше да се посветиш на постигането на стабилност и успех, все още има място за изследване и възстановяване на жаждата за живот.В сряда, 12 ноември, ще се издигне Последната четвърт на Луната в Лъв. Тази лунна фаза ви вдъхновява да поемете контрол над това как живеете живота си в момента. Не е нужно да се притеснявате, че ще застрашите успеха, който сте създали, или взаимоотношенията, които сте изградили. Предопределени сте да намерите по-голям баланс в живота си и да си спомните точно кои сте.Резервирайте пътуването, запишете се за ново приключение или се отправете за уикенда в гората, за да откриете себе си. Вслушайте се в душата си и след това правете каквото ви прави щастливи, защото това ще ви доближи до късмета ви.ТелецНяма по-подходящо време от настоящето, за да преследвате мечтите си, Телец. Понякога може да бъдете прекалено практични. Това може да ви затрудни да поемате рискове или да приоритизирате мечтите си, особено ако не виждате логични доказателства за вземането на конкретно решение. Вселената обаче наистина работи във ваша полза.Ретроградният Уран наскоро се завърна към вашия зодиакален знак на 7 ноември, вдъхновявайки ви най-накрая да се заемете с мечтите и желанията, които сте имали в живота си. Това ви помага да станете адаптивни и отворени за промяна , което е точно това, от което се нуждаете, за да привлечете повече късмет в живота си.Тъй като Уран в Телец ви помага да бъдете отворени и да приемате промяната, астрологичната енергия на събота ще ви помогне да живеете възможно най-добрия си живот чрез щастливи възможности и нови преживявания. От сега до януари се отдайте с цялото си сърце на това, за което мечтаете. Не се отказвайте от поемане на риск и се опитайте да слушате сърцето си, независимо каква логика може да ви каже, пише actualno.