Най-интересните обитатели на Черно море

© Срещата с морските обитатели на Черно море не е лесна задача, но медузите на брега или синхронното плуване на делфините сутрин наистина няма да убегнат от наблюдателното око.



Черноморският басейн съдържа около 2500 вида живи организми, които са сравнително малки по размер. Основната причина за това е сероводородът, който не оставя на местните организми никакъв шанс за оцеляване. Въпреки тези условия, много интересни животни са успели да се адаптират към околната среда и да станат част от нашето морско биоразнообразие.



Ето някои от най-важните създания, които правят черноморската фауна специална:



Акула (Squalus acanthias)



Докато сте в морето, може би сте се чудили защо не срещате акули от вида, които често нападат морските посетители, както във филмите. В сравнение с други акули, тя е много по-малка и по-плаха, така че не се среща на брега, а живее в средата на морето. Вярно е, че бодливата акула не е заплаха за хората, но ние представляваме заплаха за нея. Едно от болкоуспокояващите се прави от черния ѝ дроб, което я прави по-вероятно е да бъде ловувана. Поради тази причина е в списъка с животни, подлежащи на предпазни мерки.



Морски дракон (Trachinus)



Морският дракон е една от най-опасните риби в Черно море. Обикновено няма да я срещнете, докато плувате или сте на риболов. От друга страна, тази опасна риба е убила много хора и ухапването ѝ е много болезнено. Често се случва моряци насред морето да я хванат и опашката ѝ да прониже тялото им. На водолази, изследователи и рибари често се препоръчва да не работят с голи ръце, тъй като да се предпазите от ухапването на морски дракон не е толкова лесно.



Атлантическа есетра (Acipenser sturio)



Атлантическата есетра отдавна е включена в Червената книга на Грузия и се смята за един от най-опасните видове. Този най-рядък вид е оцелял само на територията на Грузия, въпреки че периодично се появява във водоемите на съседните ни страни.



Медузи



В края на статията Black Sea Arena подчертава съществуването на медузи, които заемат по-голямата част от биомасата на Черно море. Въпреки изобилието им, в Черно море не откриваме разнообразие от видове. Тук живеят основно два вида медузи. Аурелия (Aurelia aurita) или бъчвовидна медуза (Rhizostoma Pulmo) може да се намери близо до брега. Аурелия е безвредна, докато бъчвовидната медуза жиле, въпреки че трябва да се отбележи, че може да е по-болезнена от тази на копривата.