|Най-интересните обитатели на Черно море
Черноморският басейн съдържа около 2500 вида живи организми, които са сравнително малки по размер. Основната причина за това е сероводородът, който не оставя на местните организми никакъв шанс за оцеляване. Въпреки тези условия, много интересни животни са успели да се адаптират към околната среда и да станат част от нашето морско биоразнообразие.
Ето някои от най-важните създания, които правят черноморската фауна специална:
Акула (Squalus acanthias)
Докато сте в морето, може би сте се чудили защо не срещате акули от вида, които често нападат морските посетители, както във филмите. В сравнение с други акули, тя е много по-малка и по-плаха, така че не се среща на брега, а живее в средата на морето. Вярно е, че бодливата акула не е заплаха за хората, но ние представляваме заплаха за нея. Едно от болкоуспокояващите се прави от черния ѝ дроб, което я прави по-вероятно е да бъде ловувана. Поради тази причина е в списъка с животни, подлежащи на предпазни мерки.
Морски дракон (Trachinus)
Морският дракон е една от най-опасните риби в Черно море. Обикновено няма да я срещнете, докато плувате или сте на риболов. От друга страна, тази опасна риба е убила много хора и ухапването ѝ е много болезнено. Често се случва моряци насред морето да я хванат и опашката ѝ да прониже тялото им. На водолази, изследователи и рибари често се препоръчва да не работят с голи ръце, тъй като да се предпазите от ухапването на морски дракон не е толкова лесно.
Атлантическа есетра (Acipenser sturio)
Атлантическата есетра отдавна е включена в Червената книга на Грузия и се смята за един от най-опасните видове. Този най-рядък вид е оцелял само на територията на Грузия, въпреки че периодично се появява във водоемите на съседните ни страни.
Медузи
В края на статията Black Sea Arena подчертава съществуването на медузи, които заемат по-голямата част от биомасата на Черно море. Въпреки изобилието им, в Черно море не откриваме разнообразие от видове. Тук живеят основно два вида медузи. Аурелия (Aurelia aurita) или бъчвовидна медуза (Rhizostoma Pulmo) може да се намери близо до брега. Аурелия е безвредна, докато бъчвовидната медуза жиле, въпреки че трябва да се отбележи, че може да е по-болезнена от тази на копривата.
