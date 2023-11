Най-известната в момента българка посети един от любимите си градове у нас

© Фейсбук Мария Бакалова отново посети един от любимите си български градове, видя Ruse24.bg.



Става въпрос за Пловдив, където неотдавна актрисата отново бе засечена въпреки дегизировката си.



Този път най-известната в момента българка пусна стори в социалната мрежа Фейсбук от заведение в квартала на творческите индустрии "Капана".



На снимката до нея се виждат любимият й Валери Георгиев, както и актьорите Юлиан Костов и Алекс Алексиев.



"Не бих могла да бъда по-щастлива. Да, Пловдив, ти си магически", напиiа към снимката тя, озвучавайки сторито с песента на In Paradise - Moments We Live For.