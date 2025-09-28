Най-мръсните места у дома: 14 предмета, които крият повече бактерии от тоалетна

© IStock Когато стане въпрос за най-мръсното място у дома, повечето хора веднага ще посочат тоалетната чиния. Истината обаче е, че много предмети, които използваме ежедневно, са далеч по-замърсени.



Причината е проста – докосваме ги постоянно, но рядко се сещаме да ги почистваме. Според експерти от Американския институт за почистване, именно тези вещи трябва да бъдат приоритет в рутината за дезинфекция.



1. Мобилните телефони



Телефонът е винаги с нас – дори в банята. Проучвания показват, че устройствата съдържат до 10 пъти повече бактерии от тоалетната. За да ограничите риска, не използвайте телефона си в кухнята, мийте ръцете си след работа с храна и го дезинфекцирайте ежедневно с подходящи кърпички.



2. Дистанционните управления



Дистанционното е в ръцете на всички у дома, често без измиване на ръцете. Това го превръща в истински магнит за микроби. Редовното почистване с дезинфекциращи кърпички е най-сигурният начин да поддържате дистанционните устройства чисти.



3. Клавиатурата и мишката



Хранене пред компютъра, докосване с мръсни ръце и натрупване на прах – всичко това прави клавиатурата и мишката средище на бактерии. Почиствайте ги поне веднъж седмично с памучни тампони и дезинфектант.



4. Работното бюро



Изследвания сочат, че стандартно бюро може да съдържа до 400 пъти повече микроби от тоалетната чиния. Затова освен техниката, редовно почиствайте и повърхността на бюрото.



5. Дръжки и ключове за осветление



Дръжките на врати, шкафове и ключовете за лампи са сред най-често докосваните предмети у дома. Дезинфекцирайте ги всяка седмица, за да предотвратите предаването на бактерии между членовете на семейството.



6. Дръжки на хладилника



По време на готвене често отваряме хладилника с мръсни ръце. Затова дръжките му трябва да се почистват ежедневно, особено след работа със сурово месо.



7. Кухненската мивка



Кухненската мивка е сред най-замърсените места в дома, тъй като в нея често мием сурови продукти. Дезинфекцирайте я възможно най-често, за да избегнете развитието на опасни бактерии.



8. Гъби и кърпи за съдове



Кухненските гъби са шампиони по замърсяване – съдържат милиарди микроби заради порестата си структура. За по-безопасна употреба ги почиствайте в съдомиялна или микровълнова и сменяйте редовно.



9. Дъските за рязане



При контакт със сурово месо и зеленчуци дъските за рязане натрупват огромни количества бактерии. Използвайте различни дъски за различни храни и ги дезинфекцирайте след всяка употреба.



10. Бутилки за многократна употреба



Макар екологични, бутилките за вода често съдържат милиони бактерии, ако не се мият всеки ден. Използвайте четка и топла вода със сапун или ги пускайте в съдомиялна.



11. Купички на домашни любимци



Съдовете на кучета и котки бързо натрупват бактерии. Мийте ги след всяко хранене и залагайте на неръждаема стомана, която е най-хигиенична.



12. Четки за зъби



Постоянно влажни, четките за зъби са идеална среда за микроби. Дезинфекцирайте ги седмично, подменяйте ги на всеки 3–4 месеца и винаги спускайте капака на тоалетната, преди да пуснете водата.



13. Спално бельо



Само за седмица възглавниците и чаршафите натрупват хиляди бактерии, идващи от пот, кожа и козметика. Перете бельото всяка седмица и сменяйте матрака си на всеки 7–10 години.



14. Торбички за многократна употреба



Торбичките за пазаруване са практични, но ако не ги перете, могат да се превърнат в развъдник на бактерии. Почиствайте ги редовно и използвайте отделни торби за месо и сурови продукти.



Тоалетната не е най-мръсното място в дома – истинската опасност идва от предметите, които докосваме всеки ден и рядко почистваме. С малко повече внимание към хигиената на тези 14 вещи можем да намалим риска от разпространение на бактерии и да създадем по-здравословна среда за семейството си.



Източник: Zdrave.to