Най-накрая Азис го направи
©
Макар и далеч от родината, новината за бракосъчетанието му бързо се превърна в тема номер едно. Той сподели романтична снимка на две ръце с брачни халки.
Въпреки че самоличността на неговия партньор все още остава обвита в мистерия, Азис не пропуска да сподели кадри на брачните халки. Пръстените, които не са обикновени брачни халки, а изглеждат като изработени от изискано бяло злато, символизират сериозния ангажимент, който певецът е поел във Флорида. Еднополовите бракове са законни във Флорида от 6 януари 2015 г. в резултат на поредица от съдебни решения, според които забраната за еднополови бракове в щата нарушава Конституцията на САЩ.
Няколко дни преди да каже "ДА“ на своята половинка, Азис сподели своето мнение за хората и живота в Америка. Звездата е абсолютно впечатлен от атмосферата в САЩ, където по думите му хората живеят в бъдещето. Той разказва с възхита за полицейските коли, изрисувани със знамето на дъгата, за роботите, които среща по улиците и за свободата на мъжете да се разхождат хванати за ръка.
"Мислех, че на 50 г. нищо не може да ме изненада, но… Никога не се заричай. Любовта движи вселената, а ние сме прашинки в нея“, признава певецът.
Въпреки новата страница в личния си план, Азис остава силно привързан към най-важните фигури в досегашната си история. Животът му е белязан от силното присъствие на неговите наследници:
Дъщеря му Рая: Първото му дете, което вече е пълнолетна млада дама и остава негов основен приоритет и гордост.
Синът му: През 2022 г. Азис изненада обществеността, обявявайки, че е станал баща за втори път на момченце.
Гала е "вечната спътница“ на певеца. Тя е майката на Рая и продължава да бъде един от най-близките хора до Азис.
Още по темата
/
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие, което е преживяла и какво я е принудило да се раздели с бащата на децата си
24.01
Принц Хари е на ръба
23.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Снимката, която потресе социалните мрежи по света
16:49 / 26.01.2026
Романът "И избави ни от лукавия" представлява калейдоскоп от разл...
15:13 / 26.01.2026
Ето я най-романтичната дестинация за деня на влюбените тази годин...
16:18 / 25.01.2026
Димана Сърменова - последната българка, участвала в ревю на Вален...
14:43 / 25.01.2026
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
09:33 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.