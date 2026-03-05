Сподели close
Главната героиня в най-новия български сериал по БНТ "Мамник" Екатерина Лазаревска се оказа, че има не по-малко известен и успешен брат.

Тя е родена и е израснала в Скопие, но избира София за своя професионален актьорски път. Всъщност тя признава, че човекът, от когото и до днес черпи пример в живота, е точно големият й брат - Милан, който е истинска спортна звезда в Северна Македония.

"Брат ми се доближава най-много до моята фикция "идол". Той е чист пример за това човек съвсем целенасочено да се откъсне от привилегиите, които има заради семейството и при това да успее - абсолютно самостоятелно", споделя красавицата с изумрудени очи.

Лазаревски е сред най-ценните играчи по хандбал на македонския "Вардар". Част е и от националния отбор на страната.

"Намирам много сходни неща между спорта и изкуството. Аз също съм тренирала 9 години волейбол. На много ранна възраст научих каква е работата в отбор", споделя още актрисата.

Освен македонска във вените на любимата на мнозина актриса има хърватска, сръбска и българска кръв. 

Plovdvi24.bg  припомня, че сериалът, направен по едноименната книга е върви в родния ефир близо два месеца. Действието с убийства на хора и животни от тайното чудовище се развива край село Вракова.

Главна героиня е граничната полицайка Божана Горнева, която се опитва да разплете случаите на смърт и да стигне до истината за случилото се в селото, когато баща й е бил жив, влизайки в свирепа "борба" с черната птица. 

Краят на сериала се очаква да е на 26 март, тъй като следващата седмица на 2 април започва нов български сериал по БНТ "Ком-Емине“, който ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 часа.

Лентата ще бъде съставена от 12 епизода и обещава на зрителите вълнуващи приключения и неочаквани обрати.

Историята проследява десет туристи и техния водач по легендарния маршрут Ком-Емине. Сред участниците най-младият е на 18 години, а най-възрастният - на 70. Всеки от тях носи свои тайни и мечти, а сериалът разкрива както физическото предизвикателство на прехода, така и вътрешното изживяване на героите.