Време е да погледнем назад към историята, за да видим някои от най-великите победи на българската армия по времето на Първото българско царство. Разглеждаме периода от създаването на България през 681 година до падането ѝ под византийска власт през 1018 година. Вижте само някои от сраженията, на които се спряхме:По времето на управлението на Тервел Византия е в криза. Арабите се възползват от това, за да направят грандиозен поход, с който да завладеят столицата Константинопол и евентуално след това да продължат своята експанзия в Европа. Една част от огромната войска пази тила на обсаждащите араби, но навлизат в българска територия и Тервел ги разбива. След това българските войски продължават към Тракия в началото на август 717 година. Те нападат тила на арабите и в периода на сраженията с тях им нанасят голямо поражение още през 717- година и след това правели постоянни набези. По време на месеците обсада армията на арабите страда от липса на продословие и е притисната между стените на столицата на Византия и българската армия. Зимата е изключително тежка, което утежнява допълнително ситуацията за обсаждащите сили, които нямат запаси. Избухнала епидемия сред арабите, а храна почти нямало. Със затопляне на времето войските на Тервел подновили атаките, а през август 718-а нанесли още съкрушително поражение. Арабските войски едва успели да избягат в Мала Азия и след това към Сирия.Хан Крум, освен, че е бил способен владетел, е бил и храбър войн и добър пълководец. Крум след като идва на власт, разширява границите на България на север, а по-късно и в посока на днешна Македония. През 809 година завладява крепостта Сердика. В същото време Византия успява да се справи с арабите и обръща поглед към България. Император Никифор мобилизира мащабна войска и през 811 година влиза в България. Крум предложил мир, но горделивият император отказал. Никифор разбил българската армия и влязъл в Плиска, като опожарил тогавашната българска столица.Крум отново поискал мир, който бил отказан. Ханът успял да организира войската си и да удари императорските войски, когато се изтегляли от Плиска. Той бил барикадирал проходите в Стара планина и ги завардил със своите войници и с множество капани. Битката се разиграла на 26 юли 811-та година. Византийската армия била разтеглена в прохода и нейната численост нямала голямо значение в засадата. Българите нападнали бързо и внезапно, а Крум атакувал директно частите на Никифор и го убил. Това остава и един от малкото случаи в историята на Византия, в които император загива на бойното поле. Известен факт е, че след това Крум си прави чаша от черепа на Никифор и я вади по време на пиршества.Прескачаме по-напред във времето, за да видим Първото българско царство в апогея на своето могъщество. Цар Симеон управлява България, която достига територии на три морета. През 917 година българската армия разбива византийците в една от най-паметните битки в нашата история. България и Византия спорят коя да е доминантната сила на Балканите. През 913 година Симеон е достигнал Константинопол. Византия решава да действа твърдо и през 917 година Лъв Фока с голяма армия навлиза в България, пише actualno.com.Двете армии се срещат край река Ахелой. В началото ромеите вземат лек превес заради своята по-голяма численост, но цар Симеон с умели тактически маневри разтегля реда на войската на противника и атакува със своята кавалерия. В армията на Византия настава хаос и множество войници са избити. Тази победа превръща България в най-силната държава на Балканите по онова време. Сила, с която всеки се съобразява.