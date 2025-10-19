ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-скъпата реклама в историята: Струва 33 млн. долара за 3 минути
Продукцията е продължила само 3 минути, което означава, че всяка секунда е струвала приблизително между 275 000 и 288 000 долара . Но резултатът е оправдал всеки цент. Естетиката на филма, вдъхновена от романтичния стил на "Мулен Руж!“, е съчетана с лукса, характеризиращ модната къща Chanel.
Marieclaire припомня, че Никол Кидман изигра филмова звезда, която се опитва да избяга от светлината на прожекторите, за да изпита забранена любовна афера с непознат, изигран от Родриго Санторо. Ролята на Кидман дойде с впечатляващ хонорар от 3 до 3,7 милиона долара, докато тя носеше зашеметяваща рокля, създадена от Карл Лагерфелд, който ръководеше творческата насока на кампанията.
Саундтракът към филма е базиран на произведение на Клод Дебюси, което добавя още едно ниво на елегантност към цялостната продукция.
