Нана Гладуиш: Още не мога да си пипна челото
Приключенията на Нана
Пътешествието на Нана започва още на 23 септември, когато тръгва от Малага за София, а след това отива в Истанбул. Следва обиколка на още няколко града в Турция -Гьочек, Бурса, отново Истанбул и Адана. По-късно от Марбея в Испания отива в Мадрид. Във видеото тя обяснява, че днес заминава за Маями.
Междувременно пътуванията не били изпълнени само с приятни емоции. Нана признава, че се е разболяла. Докато спортувала дори се случил малък инцидент, при който тя паднала на корта и си ударила главата с ракета. "Излезе ми цицина, колкото топка за тенис. Още не мога да си пипна челото", разказва тя, но с усмивка и смях.
Припомняме, че през последните години Нана Гладуиш живее в чужбина, откъдето продължава активно да поддържа връзка с българската публика и да вдъхновява с личния си пример и борбен дух, пише actualno.
