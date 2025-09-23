Нана Илиева: От всички тези стъпки, дори една да бъде направена, тя ще даде положителен ефект върху нашето ежедневие

© личен архив Важно е да имаш време за нещата, които обичаш, за нещата, които те зареждат и те изпълват с положителни емоции и дават възможност тези положителни емоции да бъдат разпространени към хората, които обичаш. Това е основната идея в книгата "Имам време“, каза авторът на книгата и мениджър в технологична компания Нана Илиева в рубриката "Успешната история“ на предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“.



Човек трябва осъзнато да прави избори за какво да използва своето време. "Моето пожелание към всички и към мен самата разбира се е да го използваме за нещата и за хората, които обичаме, защото вярвам, че това е истинското и в това е смисълът на нашия живот,“ посочи авторът и добави, че книгата задава важните въпроси защо искаме да имаме време и какво бихме правили, ако знаем, че остават няколко дни до края на нашия живот, като са добавени и няколко техники, с които хората да си помогнат в отговор на тези въпроси. "Следват стъпки, които помагат как да си набавим време точно за нещата, за които искаме да имаме време и за нещата, които ни зареждат. От всички тези стъпки, дори една да бъде направена, тя ще даде положителен ефект върху нашето ежедневие.“



Отговаряйки на определени въпроси в една от техниките в книгата, виждаме къде сме сложили нашите мечти, защо сме ги забравили, какво и от тях искаме да извадим, защото все още са важни за нас, които биха ни вдъхновили. "А друга техника, която е много бърза и елементарна, е когато се чудим дали да правим нещо и дали да имаме време за това нещо, лесно можем да си зададем пет пъти въпроса защо. На петото "защо“ излизат наистина най-дълбоките ни и скрити мотиви защо правим или не правим нещо.“