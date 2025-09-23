ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нана Илиева: От всички тези стъпки, дори една да бъде направена, тя ще даде положителен ефект върху нашето ежедневие
Човек трябва осъзнато да прави избори за какво да използва своето време. "Моето пожелание към всички и към мен самата разбира се е да го използваме за нещата и за хората, които обичаме, защото вярвам, че това е истинското и в това е смисълът на нашия живот,“ посочи авторът и добави, че книгата задава важните въпроси защо искаме да имаме време и какво бихме правили, ако знаем, че остават няколко дни до края на нашия живот, като са добавени и няколко техники, с които хората да си помогнат в отговор на тези въпроси. "Следват стъпки, които помагат как да си набавим време точно за нещата, за които искаме да имаме време и за нещата, които ни зареждат. От всички тези стъпки, дори една да бъде направена, тя ще даде положителен ефект върху нашето ежедневие.“
Отговаряйки на определени въпроси в една от техниките в книгата, виждаме къде сме сложили нашите мечти, защо сме ги забравили, какво и от тях искаме да извадим, защото все още са важни за нас, които биха ни вдъхновили. "А друга техника, която е много бърза и елементарна, е когато се чудим дали да правим нещо и дали да имаме време за това нещо, лесно можем да си зададем пет пъти въпроса защо. На петото "защо“ излизат наистина най-дълбоките ни и скрити мотиви защо правим или не правим нещо.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: