|Нанси Карабойчева напуска България
Съпругът на Нанси отлетя от София за Канарските острови преди месец. Бившата Мис България и двете им деца го изпратиха на летището с обещанието скоро отново да бъдат заедно. "Успех, тате, вярваме в теб! Попътен вятър, любов. Бъди здрав. И се наслаждавай на играта, както преди. До скоро!", написа тогава Нанси в социалните мрежи, като показа няколко снимки със семейството си от софийското летище. Тя остана в страната ни още около три седмици – сама с децата. Повечето време звездата от "Живот на кантар" е прекарала във вилата на семейството си край Батак.
Миналия вторник обаче тя сподели в социалните мрежи, че отново е с Добромир. Двамата са се срещнали в Прага, където изкарват ваканция почти като младоженци. Децата им не са с тях, а само двойка приятели – също без наследници. Очаква се след тази ваканция Нанси да събере багажа си, да стегне куфари и за децата и всички заедно да отлетят за Канарските острови при Добри.
Семейството е свикнало с такива промени в адресната си регистрация. През годините волейболистът е играл в няколко различни клуба в Румъния, Италия и даже в Иран, но това не е повлияло на връзката му с Нанси. За първи път Димитров играе в Испания, пише HotArena.
Дали миската ще се върне в риалитито "Живот на кантар", чийто втори сезон се очаква веднага след Нова година? Даже и да смени адреса си, това няма да повлияе на нейната тв кариера. Нанси най-вероятно ще се върне у нас, за да запише втория сезон на шоуто, стига да й направят добра оферта. Говори се, че в Би Ти Ви засега не мислят за ново лице на предаването, а за Карабойчева едва ли ще е проблем да си дойде в България за няколко седмици, колкото продължават снимките.
Миската беше разделена от семейството си и по време на снимките на първия сезон. Те бяха близо до София, мъжът й тогава играеше в Бургас, а за децата двойката казваше, че живеят на трето място. Най-вероятно са били с бабите и дядовците си някъде около Пазарджик, където са родена и Нанси, и Добри. Екипът на предаването събра семейството за рождения ден на водещата.
Макар че често сменят адреса си заради договорите на волейболиста, младите съпрузи наскоро споделиха, че са си купили имот в Родопите, близо до своите близки, и там щял да бъде постоянният им дом. Те искат да живеят в къща на село с голям двор и гледка към планината. Остава само да я построят.
