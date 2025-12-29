Емилия забременяла по чудо с третото си дете Жоржина, което е плод на любовта й с бизнесмена Жорж Башур. Певицата няма представа как се е случило, но е категорична, че с появата си дъщеря им върнала Жорж към живота. Бизнесменът потъна в скръб, след като на 24 май 2018 г. при катастрофа почина синът му Феди, който е от предишния му брак."Докато Жоржина не се роди, той умираше малко по-малко. Когато тя се появи, той започна да си възвръща живота. Хвана се за нея като удавник за сламка, защото... Да, тя няма да замести Федка, но едно малко дете ти дава толкова много, колкото целият свят не може. И всичко да ти струпат - и богатство, и мечти, и каквото и да ти дадат“, сподели Емилия в предаването "Животът по действителен случай“ по Би Ти Ви.Трагедията се случи, когато певицата и бизнесменът бяха на върха на щастието си. Тогава, казвала е Емилия, с бизнесмена се чувствали, като че живеят в приказка. Въпреки че надеждите им да имат общо дете били попарени.След като известно време Емилия не забременяла, с Жорж се консултирали със специалист по репродуктивна медицина. Той им казал, че с любимия й няма как да имат общо дете по естествен път. Емилия и Жорж обаче не искали да се насочват към инвитро процедурите. Тя има син Иван и дъщеря Мира от връзката си с бизнесмена Коко Динев. И Жорж Башур има от бившата си жена син и дъщеря. Затова бизнесменът и певицата се примирили, че може би няма да имат общо дете, но пък пак са щастливи с голямото си семейство."Когато бяхме най-щастливи, се случи това“, каза певицата за трагедията на магистрала "Тракия“. Звездата на фолка, Жорж и Феди били в колата. Младежът, който учеше в САЩ, шофирал. Тримата пътували спокойно със скорост не повече от 110 км/ч, обяснявала е Емилия след трагедията, когато "неочаквано попаднали на аквапланинг, който предизвикал тежката катастрофа“, Феди почина дни по-късно в болница."Избягваш дори да говориш за това, защото му бъркаш в раната“, каза Емилия за времето, непосредствено след загубата на Феди. Певицата била неотлъчно до Жорж Башур, макар да не знаела какво да му каже и как да му помогне. В крайна сметка двамата се уповавали на Бог, че само той има думата и решава.В опит да се противопоставят на скръбта, Емилия и Жорж се осланяли и на любовта си. Затова двамата не се отказали от плануваната сватба. Певицата и бизнесменът си казаха "Да“ в тесен семеен кръг няколко месеца след трагедията в края на юли 2018 г. През февруари 2022 г. изпълнителката роди дъщеря им Жоржина."Всеки ден му повтаря колко е уникален и колко го обича“, сподели Емилия, като изтъкна, че няма как да накараш малко дете да казва тези думи на баща си всеки ден. "Все едно Господ прати Жоржина, за да го върне“, каза тя.Емилия забременяла спонтанно и напълно неочаквано, когато със съпруга й вече се били примирили, че вероятно няма да имат общо дете по естествен път. На певицата й се струвало толкова невероятно, че когато се усъмнила, че може да е бременна, даже предупредила бизнесмена да не се надява много, за да не се разочароват. Този път обаче надеждите им се сбъднали. Жорж искал да нарекат дъщеря си Емилия, тъй като и неговата майка носи това име. Певицата обаче държала детето да е кръстено на баща си и предложила името Жоржина."Не я показваме, заради това, което преживяхме... Оттогава вярвам, че щастието обича тишината. И гледам да съм малко по-умерена във всичко“, сподели Емилия.