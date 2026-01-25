Наша известна актриса записа висше на 69
"Избрах си специалност, която е много полезна за работата ми. Посещавам редовно лекциите и няма да се изложа на изпитите. Новите знания ще прилагам върху децата, на които преподавам актьорско майсторство, а също и в Драгалевския манастир – там помагам на майка Серафима в обучението на млади християни", сподели пред наш репортер 69-годишната звезда от "Хотел "Централ" и "В името на народа".
След което допълни, че синът й Влади няма да се прибере в България през февруари, но ще си дойде през май. Данаилов-младши е доктор в САЩ и през зимата му е невъзможно да излезе в отпуск.
