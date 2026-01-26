Вицепремиерът и министър на финансите на Сърбия Синиша Мали заяви, че страната е първата в Европа, която е постигнала споразумение с американската компания Archer Aviation – водещ производител на летящи таксита. По думите му първите демонстрационни полети се очакват през 2027 г., по време на специализираното изложение ЕКСПО."Президентът Вучич разговаря с основателя на Archer на миналогодишния форум в Давос. Тогава поехме ангажимент, че Сърбия ще има летящи таксита, а споразумението подписахме вчера. До днес не можехме да съобщим за това заради откриването на фондовата борса в Съединените щати“, каза Мали пред журналисти, цитиран от Serbian Monitor.Министърът подчерта, че споразумението е показател за готовността на Сърбия да въвежда иновации и съвременни технологии."Честно казано, гордея се с това“, добави той.Синиша Мали припомни, че с този договор държавата е изпълнила още едно свое обещание и изрази увереност, че 2026 г. ще бъде най-успешната година досега."Искаме да бъдем първи в Европа и първи да приложим тази иновация и нова технология“, подчерта министърът на финансите.Споразумението за партньорство беше подписано във вторник в Давос от Синиша Мали и главния търговски директор на Archer Aviation Никил Гоел, в присъствието на президента на Сърбия Александър Вучич и основателя и главен изпълнителен директор на компанията Адам Голдстийн. Документът ще служи като рамка за сътрудничество между правителството на Сърбия и Archer Aviation при въвеждането на електрически въздушни таксита в страната.Съгласно договореното Сърбия е избрала Archer Aviation за свой предпочитан партньор за eVTOL технологии и има възможност да закупи първоначален флот от летателни апарати от модела Midnight.