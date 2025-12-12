Знаете ли, че настройването на термостата на радиатора влияе на сметките ви? Хората обикновено го настройват според собствените си предпочитания и не се съобразяват с разходите. Можете обаче да комбинирате комфорта с икономиите. Време е да научите всички тънкости на радиаторния термостат и неговите настройки.Радиаторният термостат е въртящ се бутон, който контролира температурата. Той управлява вентилите за топла вода. Повечето модели имат числова скала от 1 до 5, където 1 е най-ниската температура, а 5 е най-високата. Радиаторите никога нямат определени градуси по Целзий.Тези видове термостати се монтират на всякакъв тип радиатор. Те могат да помогнат за поддържането на постоянна температура в дадена стая. Те също така ви позволяват да регулирате отоплението в определени зони на къщата.Вътре има бутон със сензорен елемент. Този елемент обикновено е запълнен с вещество, което реагира на температура. Той се разширява, когато е изложен на топлина, и се свива, когато се охлажда. Тези промени карат клапаните в главата да се движат, отваряйки или затваряйки канала за воден поток.Числата на термостата показват нива, съответстващи на приблизителната стайна температура. Например, 3 при много модели радиатори означава приблизително 20-21 градуса по Целзий, 1 е 12 градуса по Целзий, а 5 е приблизително 28 градуса по Целзий. Струва си да се отбележи, че числата на термостата не се отнасят до температурата на самия радиатор, която обикновено е по-висока.Термостатната глава не трябва да се монтира в зони със силна слънчева светлина, тъй като показанията и работата ѝ може да бъдат нарушени. Скоростта на реакция на клапана зависи от използваното вещество. Газовите варианти работят по-бързо от тези, пълни с восък. Съвременните термостати осигуряват по-голяма прецизност и по-голям потенциал за икономии на отопление.Въпреки че термостатът на радиатор поддържа постоянна температура, първо трябва да зададете определено ниво на нагряване. За съжаление, трябва сами да "научите“ радиатора си и да дешифрирате температурите, представени от отделните числа, тъй като това може да варира в зависимост от модела и марката.Преди се смяташе, че е най-добре да се настрои температурата около 19 градуса по Целзий във всички стаи. Това правило вече не е вярно. В хола или други по-големи ежедневни пространства можете да поддържате около 22 градуса по Целзий. Регулирането на температурата спрямо стаята е най-ефективно. Това е възможно и с термостати на радиатори.В спалня или кухня трябва да е малко по-хладно - около 17-18 градуса по Целзий. В баня, където често излизаме от горещ душ, трябва да е малко по-топло - 22-24 градуса по Целзий определено е достатъчно.Преди всичко, най-голямата грешка е покриването на радиаторите. Опитайте се да не поставяте мебели или уреди срещу тях. Радиаторите също не трябва да се вграждат в шкафове, което често се случва в кухните.Настройването на радиаторите на 5, което се превежда на приблизително 28 градуса по Целзий, също е голяма грешка. Това означава, че водните клапани няма да се затворят, докато не се достигне тази температура. В тази ситуация радиаторите ще се нагреят значително, използвайки много енергия, и стаята бързо ще се нагрее много. Също така, избягвайте да проветрявате стаята с включен термостат, тъй като това ще наруши работата му и ще доведе до рязко отваряне на клапаните, което ще доведе до подаване на голямо количество топла вода.