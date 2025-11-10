Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
Практикуващият езотерик, таролог и астролог Татяна Чекмарева (Рейки лечител 2-ра степен) подготви обзор на зодиакалните знаци, които ще усетят най-силно влиянието на ретроградния Меркурий. Неговите прословути "сривове“ и "изпитания“ за някои ще се превърнат в източник на хаос, а за други – във възможност за дълбоки размисли.
Нека се обърнем към нейната прогноза и да разберем кого точно очакват най-ярките събития и важни уроци.
Ето че старият ни познайник, Меркурий, отново се движи назад. Планетата на комуникациите, логиката и технологиите е решила да се пошегува с човечеството: очакват ни сривове, объркване и внезапни моменти на "ох, не това изпратих“, "ох, не натам тръгнах“ и "ох, защо изобщо казах това?“.
Но не за всички ще бъде еднакво забавно. Има 5 "късметлии“, които ретроградният Меркурий ще "надари“ с особено много събития.
1. Ретрограден Меркурий 2025: Близнаци
Вашият покровител е самият Меркурий, така че се пригответе: всичко, което обикновено върви гладко, сега ще тръгне в грешна посока.
Съвети: Не подписвайте нищо важно, препрочитайте съобщенията си два пъти, а най-добре – три пъти.
Енергията на периода: Наблюдавайте, а не действайте. Нека всички наоколо тичат и се спъват, а вие тихо се преструвайте, че сте в съзнателно уединение.
2. Ретрограден Меркурий 2025: Дева
Девите, също като Близнаците, са под управлението на Меркурий, затова този период ще засегне и тях. Основните проявления ще бъдат склонност към хиперконтрол, повишена тревожност и усещането, че всичко се крепи единствено на вашите плещи.
Съвет: Пуснете контрола. Спрете да поправяте това, което не сте счупили вие.
Енергията на периода: Въведете ред вътре в себе си, а не в чуждите глави.
3. Ретрограден Меркурий 2025: Стрелец
Вашият любим девиз "няма значение, ще го измислим в движение“ по време на ретрограден Меркурий работи като "здравей, хаос, влизай, настанявай се“.
Съвет: По-малко говорете, повече слушайте. И ако интуицията ви шепне "не лети“ – повярвайте, не е случайно.
Енергията на периода: Научете се да правите паузи. Дори героите понякога си почиват.
4. Ретрограден Меркурий 2025: Риби
Сънища, знаци, дежавю, случайни срещи и усещането "сякаш вече съм го чувствал“ – всичко ще стане по-ярко. Но не бъркайте интуицията с илюзии.
Съвет: Не идеализирайте никого. Особено тези, които изведнъж са се "завърнали“.
Енергията на периода: Следвайте вътрешния си компас, а не чуждите обещания.
5. Ретрограден Меркурий 2025: Везни
За вас ретроградният период е свързан с преоценка на връзките. Кой е до вас, защото ви обича, и кой – защото му е удобно?
Съвет: Не се страхувайте да "балансирате“ обкръжението си.
Енергията на периода: Честност. Понякога един кратък разговор е по-добър от дълга илюзия.
А сега добрата новина: ако Меркурий в наталната ви карта е ретрограден по рождение – отпуснете се. Докато всички около вас се объркват в съобщения и губят документи, на вас, напротив, ще ви върви. Интуицията ви ще се изостри, старите идеи изведнъж ще започнат да носят резултати и да – нещо приятно със сигурност ще се случи. Все пак Меркурий също обича своите избраници.
