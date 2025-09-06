Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син

© Напълно готова за бебето вече е Натали Трифонова. Сексапилната синоптичка ще роди за първи път през следващия месец. Очаква се рожбата на блондинката да се появи на бял свят около рождения й ден - 1 октомври.



Всичко за бебето обаче вече е подготвено. Натали е готова с всичко необходимо за появата на момченцето, което тя и Мартин Чой са заченали.



Десетките познати и приятели на Трифонова подаряват дрешки, завивки и всичко, което ще им трябва за първите месеци, пише "България Днес".