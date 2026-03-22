След няколко месеца пауза, посветена на майчинството, водещата на bTV Натали Трифонова се завръща на голямата сцена с участие в мюзикъла "Продуцентите“.Спектакълът ще бъде представен в Музикалния театър "Стефан Македонски“ в София на 31 март.В първото си интервю след раждането, дадено за предаването "Тази събота и неделя“ на bTV, тя сподели откровено за новия етап от живота си."Това е първото ми интервю, всъщност, откакто станах майка и откакто съм вече зад кадър“, каза Трифонова пред bTV.Телевизионната водеща разкри, че е разбрала за бременността си по време на репетициите."Разбрах по време на репетиционния процес, вече след като бях приела да участвам. Нямаше как да се откажа, така че реших да изиграя две представления“, обясни Натали.Трифонова описва промяната в ежедневието ѝ след раждането насина ѝ Арън на 23 септември 2025 г., като съществена: "Всичко вече е на заден план. Има едно малко човече, което е най-важно. И всичко е съобразено изцяло с него.“Нощните събуждания за нея на са били проблем след няколко години работа в телевизия, която предполага сутрешни смени и ставане в 4 ч."Мисля, че съм по-спокойна. Вече разбрах кои са важните неща и че няма смисъл да си пилея енергията напразно“, сподели водещата.Изборът на името на бебето безспорно предизвика обществен интерес."Четох, че много се развълнуваха покрай този мой избор. Ами, просто ми хареса. Предвид факта, че неговото второ и трето име са Мартин Чой, някак Георги и Мартин Чой не ми звучеше. Въобще всички български имена не звучаха добре в комбинация с Мартин Чой. Така че предполагам, че хората ще се съгласят с мен, че е едно международно име повече отива на тази фамилия. Много ми харесва… Представям си го като един готин мъж след време с името Арън. Мъжкар. И така, харесва ми. И Арън Мартин Чой звучи страхотно като комбинация според мен“, коментира Натали Трифонова.Водещата обяви още, че бащата на Арън – Мартни Чой, помага много в отглеждането му. "И съм много благодарна, защото без неговата помощ по-трудно ще ми бъде“, признава Натали.Относно ролята си в мюзикъла "Продуцентите“ тя каза, че няма проблеми с танците, а колеги са ѝ помогнали да се справи с пеенето."Не очаквайте от мен кой знае какво пеене, но ролята ми позволява и не толкова точно пеене“, обясни Трифонова.