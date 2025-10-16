Сподели close
Бързо се възстанови след раждането тв водещата Натали Трифонова. Само месец след като даде живот на малкия Арън, сладураната отново е зад волан - по-безстрашна от всякога. 

Нати шофира скъпата си кола, облечена изключително добре - типично в свой стил, пише "България Днес".