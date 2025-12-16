Наталия Симеонова, едно от най-разпознаваемите и обичани лица на българската телевизия, отново е на път да завладее сърцата на зрителите, но този път с нов проект, който обещава да бъде също толкова вълнуващ, колкото и нейните предавания. Известна със своята искрена доброта, харизма и емоционален заряд, Наталия винаги е успявала да създава атмосфера на доверие и топлота. Тя е сърцето на "От сърце“ – новата й платформа, която цели да помогне на хората да изразят любовта си по начин, който остава за цял живот.Тя няма да води предаване, а ще предоставя услуга, която дава възможност на всеки човек да изрази най-силните си чувства към близките си. Тази нова платформа ще позволи на хората да създават персонални видеопослания и да изразяват благодарност, обич или да се извинят на важни за тях хора - от любимия човек до роднини, приятели или дори колеги и ментори. Същността на проекта е проста – да отвориш сърцето си и да покажеш чувствата си по начин, който е личен и запомнящ се.Наталия подчертава, че това не е предаване, а частна услуга, която няма да бъде излъчвана по телевизията, но ще носи силата на истинските, неподправени емоции. Това е възможност за всеки да създаде специален момент, да сподели думи, които често остават неизречени, и да направи някого щастлив."Проектът не само че дава свобода на хората да изразяват любовта и благодарността си по различни начини, но и предлага персонализирани подаръци и жестове в зависимост от желанията на всеки клиент. Наталия и екипът й са подготвили различни идеи и изненади, които да отговорят на всяко изискване и да направят момента незабравим. Без ограничения, без бариери – свободата на изразяване е основната философия на проекта" –казват от екипа на новото начинание на "феята на любовта".Призивът на Наталия Симеонова е ясен: "Отключете въображението си и се свържете с нас! Няма да съжалявате!“. Тя вярва, че всяка изненада трябва да бъде уникална, както и хората, които я получават, а именно този проект ще бъде платформата, която ще позволи на всеки да изпрати своето послание.Радостта на Наталия е неописуема, защото вече имат първия човек, който е решил да направи жест. Тя споделя че за да запази изненадата, ще скрие името му, но обещава, че посланието и букетът ще направят моментът наистина специален за получателя. Вълнението е голямо и самата Наталия е категорична, че изживяването е неповторимо. Тя изразява благодарността си към всички, които й се доверяват.В първото си съобщение към последователите и клиентите, Наталия Симеонова благодарни за доверието.Тя пише: "За начало – искам да благодаря на всички ви - за позитивната реакция, пропита с любов! Благодаря ви! Всяка история, която съм ви разказвала, е минавала през сърцето ми! Явно, си е личало. Доверие се изгражда. То е процес. Благодаря ви за доверието".Наталия е категорична, че това е само началото. То ще бъде постоянно развиващ се проект, който ще бъде отворен за нови идеи и предложения. Възможностите за персонализирани жестове и послания ще нарастват, както и начините за тяхното реализиране."Феята на любовта" обещава, че всяко послание ще бъде изключително, защото, както тя казва, "всяка изненада трябва да бъде различна, както сме различни и всички ние, хората“. Платформата няма да се излъчва по телевизията, но ще продължи да носи заряда на искрените и неподправени чувства, които правят живота по-красив и смислен.С всяка нова поръчка и изненада, създадена от Наталия и нейния екип, хората ще могат да изпратят своите най-дълбоки чувства, да благодарят, да се извиняват или просто да кажат "Обичам те!“ по начин, който оставя следа.Това е новото начинание на Наталия Симеонова, което ще зарадва много хора и ще създаде много незабравими моменти. Къдрокосата блондинка, която хората свързват с "Море от любов", се надява на стабилна клиентела и да й провърви в това начинание, но близки до "феята на любовта" са скептични. Малко са хората, които ще дадат няколко хиляди лева, за да се обяснят в любов на близък или половинка. Повечето могат да го направят те самите за по-малко пари и по-евтина алтернатива.Самата Наталия определено няма личен живот, с който да може да се похвали. Тя умишлено не даде развод на мъжа си Денис Ризов, надявайки се един ден да се съберат. Разбира се, аргументираше се, като казваше, че не й се ходи по съдилища. Музикантът от "Ахат“ и блондинката се разделиха преди почти 20 години, като за това време дългокосия музикант смени куп млади и засукани гаджета."Аз съм виновен за раздялата ни с Наталия. Просто се влюбих в друго момиче – така се случи. Трябваше да избера дали да постъпя като егоист и да направя това, което искам или да потъпча чувствата си и да запазя семейството. Един ден обаче с Наталия не издържахме и се разделихме“, призна след разпада на брака Денис, който и до днес не страда от липса на женско внимание.Раздялата им бе широко коментирана, самата Наталия също даде няколко интервюта, където не спираше да тръби как са завинаги свързани заради дъщеря им Виктория. Това е факт, но не означава, че заради детето блондинката може да досажда на бившия си постоянно, като под предлог се изтъква наследничката им.Наталия е обсебена от мисълта за Денис и не спира да го преследва. Двамата са разделени от почти две десетилетия, но бившата тв водеща не се отказва от целта си и все пак постигна прогрес. Около пандемията от Ковид-19 бившият басист от "Ахат“ прие в дома си във Флорида бившата си съпруга, която живеела при него, а в същото време той е водел различни жени в къщата."Наталия си е наумила да си върне Денис и ще го чака цял живот. Двамата си пасват и разбират много добре като приятели, подкрепа и дълги разговори - това е връзката им“, коментираха пред "Уикенд“ близки до някогашното стабилно семейство.Откакто се прибра в България, емблематичната блондинка, която всички свързват с ‚Море от любов“ и "Предай нататък“, не спира да благодари на бившия си мъж, че са се открили преди 30 години. "Бъдещият ми съпруг през 1999 г. беше и си остава до 2025 г. много добър избор“ - хвали кръшкача блондинката.Наскоро телевизионната водеща се похвали, че дъщеря й Виктория я направила американска гражданка. Вики, която е родена в Щатите и следователно има американско гражданство, издействала такова и на родителите си. "Дъщеря ни Виктория ни направи американци“, разкри Симеонова.Виктория е единственото дете на 55-годишната журналистка и музиканта Денис Ризов. Тъй като тя е родена в Америка, автоматично е получила гражданство още при раждането си, но това не важи за любящите й родители. Това е и причината веднага щом навършила 21 години - тогава американците навършват пълнолетие, да замине и да подаде петиция, в която моли българските й родителите също да получат поданство.Според законите в САЩ дъщерята на Денис Ризов има право да изисква поданство за родителите си, щом навърши пълнолетие. Това е и една от причините Наталия Симеонова постоянно да пътуваше до Америка, пише HotArena.Водещата не крие радостта си, че Вики върви по стъпките на баща си. Още на 14-годишна възраст тя проявила интерес към музиката и пътят й започнал след един концерт на "Бистришките баби“. Малко след това Наталия записала дъщеря си в хор "Нуша“ и така дала тласък на музикалната кариера на единствената си дъщеря.