Не Селена Гомес, друга ще е кумата на Тейлър Суифт

© Кумата на Тейлър Суифт е почти ясна и това не е най-добрата ѝ приятелка Селена Гомес, твърди The News.



Малко след като Суифт и Келси обявиха годежа си във вторник на 26 август, колеги артисти, приятели и колеги от индустрията заляха социалните медии, за да поздравят двойката.



Сред другите поздравителни съобщения, приятелката на Тейлър, Присила Торес, сподели публикация, която предизвика доста шум: "ТОЙ ГО НАПРАВИ!!! Той го направи!!! Честито, Тейлър“, написа мексиканската поп звезда.



"Подготвила съм най-зрелищната реч на кума, аз ще диджействам сватбата ви“, добави тя.



На фона на спекулациите, че 33-годишната Селена ще поеме важната роля на кума, публикацията на Торес предизвика любопитство. Макар че остава неофициално, увереният тон на Торес подсказва, че Тейлър може би ѝ е поверила задълженията, вместо на дългогодишната си най-добра приятелка.