Не ги яжте горещи: Храни, които е по-добре да се консумират на следващия ден
©
Оказва се, че охлаждането променя структурата им дотолкова, че те започват да действат благотворно на метаболизма, като подпомагат контролa на кръвната захар, теглото и функционирането на червата.
Според Vogue ключът се крие в химичните процеси, които протичат след приготвянето. Обикновени храни като картофи или ориз могат да се превърнат в мощен инструмент за стабилизиране на глюкозата, особено когато престоят няколко часа на студено.
Тайната е в нишестето. Когато въглехидратите – картофи, паста, ориз или зърнени храни – се охладят, в тях се образува т.нар. устойчиво нишесте. То действа като фибри, които не се усвояват веднага, а достигат до червата и подпомагат развитието на полезните бактерии. Резултатът е по-стабилна кръвна захар, продължително чувство на ситост и по-здравословна микрофлора, пише zdrave.to.
Учените дори определят ТОП 7 храни, които е по-добре да се консумират утре.
Картофи - Абсолютният лидер. Охладените картофи намаляват скока на глюкозата след хранене с 40%. Дори ако след това се затоплят леко, ефектът се запазва.
Бял ориз - След 12 часа на студено, количеството полезно нишесте се увеличава значително.
Паста - Вчерашната паста, която след това се затопля внимателно, се усвоява по-бавно и не предизвиква рязко освобождаване на инсулин.
Овесена каша - Охладената каша стимулира производството на вещества, които укрепват чревния имунитет.
Зелени зеленчуци - Бланшираните и бързо охладени броколи или грах запазват 25% повече витамин C и антиоксиданти.
Домати - Бавното охлаждане на доматения сос улеснява усвояването на ликопена (мощен антиоксидант).
Ечемик - Подобно на други зърнени храни, когато се охлади, помага за контролиране на теглото и намалява възпаленията в тялото.
Още от категорията
/
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
12.12
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11.12
Дениз страда по Виктор
10.12
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Комиксовият автор Стефан Д. Стефанов: Създаването на един комикс ...
14:29 / 12.12.2025
Настройването на термостата на радиатора влияе на сметките
11:24 / 12.12.2025
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо...
09:39 / 12.12.2025
Какво обичат коледните звезди и как да съхраним цветето за по-дъл...
11:40 / 11.12.2025
Къщата от "Сам вкъщи" е неузнаваема днес
09:55 / 10.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
13:12 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.