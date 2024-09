"Не го контролирах": Наоми Кембъл обидена от твърденията за нея

© Супермоделът Наоми Кембъл каза, че "не е контролирала" благотворителната си организация след дисквалифицирането й да бъде попечител за пет години. Това стана след решение на комисията по благотворителността, която установи лошо управление на паричните средства в организацията.



През 2005 г. 54-годишният модел основа Fashion For Relief - благотворителна организация, обединяваща мода и филантропия, но разследване установи, че само малка част от парите са отишли ​​за истински добри каузи.



Fashion For Relief беше разпусната и премахната от регистъра на благотворителните организации по-рано тази година.



Неправилното поведение включваше използване на благотворителни фондове за плащане на престоя на Кембъл в петзвезден хотел в Кан, Франция, както и спа процедури, обслужване по стаите и цигари.



Кембъл е един от тримата попечители на благотворителната организация, които са дисквалифицирани в резултат на разследването.



Комисията по благотворителност, която регистрира и регулира благотворителните организации в Англия и Уелс, започна разследване на Fashion For Relief през 2021 г.



Мисията на благотворителната организация беше да предоставя безвъзмездни средства на други организации и да заема ресурси за глобални бедствия в опит да облекчи бедността и да подобри здравето и образованието.



Разследването установи, че между април 2016 г. и юли 2022 г. само 8,5% от общите разходи на благотворителната организация са били за дарения за благотворителност.



Кембъл заяви, че е "изключително загрижена" от констатациите и разследване от нейна страна е в ход.



"Не контролирах моята благотворителност, дадох контрола в ръцете на законен работодател", каза още тя.



"Разследваме, за да разберем какво и как, и всичко, което правя, и всяко пени, което съм събрал, отива за благотворителност."