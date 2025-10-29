Досега стандартният съвет за пациенти с фамилна хиперхолестеролемия беше да избягват консумацията на наситени мазнини, за да поддържат ниски нива на холестерола си, като по този начин намаляват риска от сърдечни заболявания. Резултатите от ново проучване, публикувано в BMJ Evidence-Based Medicine, обаче може да променят това разбиране.Фамилната хиперхолестеролемия е генетично заболяване, което повишава нивата на холестерола от 2 до 4 пъти над средното. В препоръките на здравни организации пациентите трябва да избягват животински храни като месо, яйца и сирене, както и кокосово масло, пише Tialoto.bg.Въпреки това, международен екип от експерти по хранене и сърдечно здраве, изучавайки хранителните навици на пациенти със заболяването, откри интересна връзка, която не е свързана с мазнините, пише ygeiamou.gr. Според ръководителя на изследването Дейвид Даймънд, професор и изследовател на сърдечни заболявания в Университета на Южна Флорида, изследването показа, че захарите, а не наситените мазнини, са истинският риск за здравето на сърцето.Изследователите твърдят, че нисковъглехидратната диета е по-ефективна за хора с повишен риск от сърдечни заболявания, като например тези с наднормено тегло, високо кръвно налягане и диабет. Новите открития са в съответствие с неотдавнашна публикация на Американския колеж по кардиология, която предостави убедителни доказателства, че храните, които повишават кръвната захар като хляб, картофи и сладкиши, са тези, които трябва да се избягват.