Православната църква отбелязва на 12 март паметта на свети изповедник Теофан и свети Григорий. Празникът се пада по време на Великия пост и е свързан както с църковни молитви и почит към светците, така и с редица народни вярвания. Имен ден празнуват носещите името Григорий.В народния календар празникът е свързан и с редица вярвания, които предупреждават за предпазливост в ежедневието.Според традицията на този ден не бива да се вземат пари назаем, защото това може да донесе финансови трудности през годината.Смята се също, че не е добре да се приемат подаръци без човек да даде нещо в замяна - дори символична монета като знак на благодарност.Друго поверие гласи, че не бива да се спи до късно, защото това може да донесе лош късмет и неуспех през следващите месеци.Според народните вярвания времето на този ден може да подскаже какво предстои през следващите месеци.Ако мъглата се спусне ниско, се смята, че скоро ще настъпи слънчево и ясно време.Появата на пъпки по върбата е знак за богата реколта през годината. Ако на 12 март вали дъжд, народните вярвания предсказват влажно и дъждовно лято.На този ден вярващите отправят молитви към свети Теофан за здраве, духовна защита и изцеление. Според традицията той помага и при тежки духовни изпитания.Към свети Григорий хората се обръщат с молитви за знание и мъдрост. В народните вярвания той е покровител на държавниците и политиците, както и на всички мъже, които носят името Григорий.