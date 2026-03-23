Недоумение и шок: Найлонова торбичка се продава за 1 790 долара
Аксесоарът, наречен "Trash Pouch", е изработен от висококачествени материали, но умишлено е проектиран да изглежда като стандартен найлонов плик. Макар да е част от луксозната линия на марката, визията му подвежда масовия потребител.
Един от най-популярните коментари в мрежата подчертава куриозния факт, че в страни като Индия подобни жълти торби се раздават напълно безплатно. Този контраст засили критиките, че модната индустрия се откъсва от реалността.
Експерти отбелязват, че Balenciaga целенасочено размива границите между ежедневното и висшата мода. Стойността на артикула не е в неговата функционалност, а в концепцията и статуса, който брандът носи.
За голяма част от аудиторията жълтата торба е пример за излишна екстравагантност, докато за други тя е смела артистична провокация.
