Модният гигант Balenciaga отново взриви социалните мрежи с най-новия си провокативен аксесоар – жълта найлонова чанта, която се използва за пазар или за боклук. Тя се продава за умопомрачителните 1 790 долара, което предизвика едновременно шок и иронични коментари сред потребителите по целия свят.Аксесоарът, наречен "Trash Pouch", е изработен от висококачествени материали, но умишлено е проектиран да изглежда като стандартен найлонов плик. Макар да е част от луксозната линия на марката, визията му подвежда масовия потребител.Един от най-популярните коментари в мрежата подчертава куриозния факт, че в страни като Индия подобни жълти торби се раздават напълно безплатно. Този контраст засили критиките, че модната индустрия се откъсва от реалността.Експерти отбелязват, че Balenciaga целенасочено размива границите между ежедневното и висшата мода. Стойността на артикула не е в неговата функционалност, а в концепцията и статуса, който брандът носи.За голяма част от аудиторията жълтата торба е пример за излишна екстравагантност, докато за други тя е смела артистична провокация.