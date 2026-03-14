В студиото на "Тази събота“ гостуваха Нели Елея, която се посвети на пътя към себе си и пробуждането на душата, както и хърватският биоенерготерапевт и радиостезист с над 50 години опит в духовно-енергийната медицина Славко Матанович."За тази година не съм Хаджийска, а съм Елея. Елея е моето духовно име, което дойде благодарение на пътя, който вървя. Развитието, което претърпях - първо във вътрешен свят, после естествено се отрази и във външния свят. И мога да кажа, че се появи точно тогава, когато бях готова за него. Всяко име отваря нов път“, разказа Нели."На мен ми се смени целият свят, не само едно запознанство. Цялото ми обкръжение, всичко е нова времева линия“, сподели тя.По думите ѝ Елея има много значения. "Елей е миро. Помазана, въздигната от Бог означава. Това е духовно име, което отваря друга енергия в самите нас“, разказа още Нели.Славко Матанович се запознава с нея, когато гостува в подкаста ѝ. Тогава той припознава душата ѝ и казва "ти си от нашите“."Аз съм преди всичко лечител, биотерапевт, занимавам се от много години с биоенергия, терапия – от 18 години. 24 часа на ден е това от моя живот. Занимавам се с духовно енергийна медицина и изцеление“, сподели Славко."Ние като човешки същества имаме много наши тела. Едно от тези тела е и енергийно тяло. Нашето лечение се случва точно така - да предаваме енергия директно в енергийното тяло“, обясни той."Нашата енергия е информирана, кодирана от нашия създател. И тя точно знае къде имаме нужда и отива там и лекува", разказа лечителят.По думите му в енергийната медицина се лекуват всички човешки тела, които страдат. А това са физическото тяло, енергийно тяло, аурата и духовното тяло - самата душа."Започнахме един общ път заедно. Според мен, движен на много по-високо ниво, отколкото може да си обясним. Започнахме да правим семинари, събития на живо, срещи. Аз имам един кръг от едно духовно семейство. И се потопих в този духовно-енергиен свят и виждам, че съм живяла под упойка преди това. Ние много малко знаем. Ние сме така възпитани да мислим, че всъщност само това, което виждаме, съществува. Но както и Славко каза, невидимият свят оказва много по-голямо влияние върху нас", коментира Нели."За да дойде една болест във физическото тяло, тя със сигурност преди това се е проявила в някои от другите тела - енергийно, духовно. Но това е нещо, за което човек, ако не е готов, няма да го разбере", разказа още тя.Двамата със Славко правят турне, били са вече в четири града. Сега предстоят Варна, Бургас, Плевен."Хората се събуждат. Когато тръгнах да правя преди две години подкаста, мислих, че е за много малък кръг от хора. Но всъщност се оказва, че хората са готови. Събуждат се. Виждат, че тази иллюзия, в която сме живели, се пропуква. И го усещат чрез болка, чрез криза", сподели Нели.По думите ѝ съществува свят, отвъд видимия, който определя как се чувстваш, здрав ли си, щастлив ли си."Ние се намираме в един преход, при който информация идва от самия Господ и се разказва за още една страна от човека. Досега нашата наука не се е занимавала с нея и не знае, обаче вие българите много добре знаете – че има и енергия, духовен свят, духовност. Сега в момента е точно такъв период - понякога се случва по инерция. Събуждат се хора и разбират, че съществува нещо още освен нашата физическа реалност“, обясни Славко.Лечителят разказа, че той самият се е пробудил след болест.