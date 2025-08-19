Новини
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Автор: Екип Ruse24.bg 13:23Коментари (0)52
©
Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева, чието име десетилетия наред свързваме със "златните момичета“ и незабравими победи за България, днес живее в едно съвсем различно амплоа. В интервю за предаването Клуб "Неделя“ с по БНР, тя сподели, че вече пет години се е установила в село Трудовец, където открива радостта в малките неща от живота.

По повод предстоящото Световно първенство по художествена гимнастика в Бразилия, което започва на 20 август, водещият я попита дали й липсват големите състезания. Отговорът й бе категоричен:

"Не, не ми липсват! Колкото и да ви е странно, не ми липсва никак, защото от пет години, от пандемията, дойдох в Трудовец и останах да живея тук. Оказах се в един абсолютно нов, малко познат за мен свят. Всичко ми е интересно! Явно съм такъв човек, че когато тръгна в някаква посока, изцяло се отдавам на новото си занимание.“

Днес тя се занимава с градинарство и се грижи за животни, които хората често изоставят. Работата в градината й носи спокойствие и време за размисъл.

"Занимавайки се с моята градина, вече извършвам рутинни действия, и това ми дава възможност за размисъл – не се ли е случило чудото да спре тази война, не се ли е случило чудото да спрат тези войни. Размишлявам още: "Ще бъде или няма да го бъде тоя домат или тази чушка. Ще го бъде или няма да го бъде тоя свят.“ – споделя Робева.

С думите си тя показва, че въпреки дългия си спортен път и постижения, днес най-ценното за нея е простият и смислен живот на село – живот, в който се откриват нови хоризонти и истинска хармония.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
