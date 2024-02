© Нещастно влюбени създават АІ клонинги на своите бивши половинки. Тази новина коментира футурологът доц. д-р Мариана Тодорова в предаването "Сценарий от бъдещето“ на Радио "Фокус“ с водещ Ива Дойчинова.



До момента приложението, наречено Talk to Your Ex, има над 100 000 потребители.



"Хора с разбити сърца могат да обучат изкуствения интелект на чатове, кореспонденция с характерния стил на любимия. Повечето потребители твърдят, че по този начин преодоляват по-лесно раздялата или затвърждават решението, че е било по-правилно да не са заедно , защото молят чатбота да прояви най-силната си артистична същност“, разказа доц. Тодорова.



Потребителите прибягват за съвети с цел превъзмогване на лични взаимоотношения и към ChatGPT и другите езикови модели, отбеляза тя. "Хората търсят съвети как да се справят с разделите – множество подобни промптове са зададени към големите езикови модели. И макар че създателите на ChatGPT изрично са посочили в своите регламенти, че забраняват да се ползва за личностни отношения, те няма как да ограничат това по ключови думи. Затова те се застраховат като казват: каквото и да ви посъветва езиковият модел, ние не носим отговорност“, допълни футурологът.