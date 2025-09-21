ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
"Както всичките тези 50 години. Ей така - хубаво, забавно, без напрежение. С усмивка, със споделяне на хубави емоции. В момента, в който майка ми и баща ми - тези, които са ме създали, застанаха до мен, всичко беше супер спонтанно, и Дони пееше - аз ги бях прегърнала и се разплаках. Единственото, заради което много, много, много някак си ми стана тъжно, беше, че тези хора, които са ме възпитали, които са ме направили човек, моите първи родители – тях ги няма“, сподели пред bTV Нети.
"Да живееш живот, в който наистина отвътре нещата не са подредени и не знаеш защо това е така - наистина е отвратително. Дори да си с хора, които толкова много те обичат и толкова много се грижат за тебе“, разказа певицата, която е осиновена, но вече е открила своите биологични родители. Сега тя вече се чувства цяла, подредена и обичана.
"Всеки има право да знае от къде е. Аз винаги съм била обичана“, казва Нети.
"Много бързо, по-скоро бурно премина това да осъзная, да приема. Обаче когато човек приеме, просто все едно oтгръща нова страница и започваш да четеш. Той текстът е там“, сподели тя.
За своя рожден ден актрисата решава да не получава подаръци, а да направи благотворителен жест.
"По принцип, когато правим благотворителни неща с Дони, както си е редно, така наистина е редно, не ги обявяваме публично. Но в случая - това е нова организация. Тя се казва "Пристан“ и се е ангажирала с една много чувствителна тема - да помага на тези деца, които вече са тинейджери, големи хора, но нямат нищо, когато излязат от социалните домове. Това е по-страшно от това да излезеш от затвора. Защото тогава има къде да се прибереш. А тези деца, просто само като си го представя, даже не искам и да си го представя - толкова е страшно, излизаш и нямаш нищо. Те са на 18-19 години. Нито имат дом, нито знаят как да потърсят работа. Нямат подкрепа семейна“, коментира Нети.
"И аз много вярвам в това, като вървиш по собственият си път, да виждаш знаците. Запознах се това лято с Жени, която е направила тази организация. И тя ми разказа, тя не очакваше абсолютно нищо. Аз си казах "Ето това е. Ето тук трябва да се помогне“, сподели тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 694
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: