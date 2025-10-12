ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нети се разплака в ефир: Не знам дали тя някога ще бъде истинска ми майка. Сега разбирам колко е било болезнено
Това е Нети
В новия епизод на подкаста "Храмът на историите" Нети разкрива не само моменти от своята артистична кариера, но и лични преживявания, които са я формирали като човек. Духовно пътешествие, в което темите семейството, майчината любов и една красива лъжа се преплитат в изповед.
"Приказката за грозното пате все едно е писана за мен". Нети споделя болезнени спомени от детството си, когато е била обект на подигравки заради външния си вид – висока, слаба, с големи зъби – епитети като "щиглец“ и "скелет“ са белязали ранните ѝ години. Тези преживявания, съчетани с възпитанието от нейната майка, която е вярвала, че красивата жена е непременно глупава, оформят у Нети съзнателно желание да се дистанцира от представата за външна привлекателност. Дори когато започват да ѝ поверяват роли, в които външността ѝ има значение, тя се старае умишлено да се "загрозява“, за да не бъде оценявана през призмата на красотата. Промяната идва, именно когато двамата с Дони се събират "Човек, който не ми прави комплименти за визията, а цени хумора, интелекта и дълбочината", споделя тя. А именно това ѝ дава свободата да приеме себе си такава, каквато е – без страх от етикети и очаквания.
Хубавото детство се превръща в красива лъжа
В едно от най-личните си признания пред Мон Дьо, Нети разкрива дълбоко усещане, което я е съпътствало още от детските ѝ години – усещането, че родителите ѝ крият тайна. "Начинът, по който ме гледаха, когато си мислеха, че не ги наблюдавам, ми подсказваше, че нещо не е казано“, споделя тя. С времето тази интуиция се превръща във вътрешна убеденост, че не е родено дете на своите родители. Въпреки многократните си опити да изкопчи истината от майка си, среща мълчание. "Сега разбирам колко е било болезнено. Цял живот толкова се е страхувала да ми каже", споделя Нети.
"Много малко хора знаят, че моята майка е част от хората, които са създали плоския екран, на който в момента хората ни гледат. И не е получила признания за това в това отношение".
Истината излиза наяве
А животът ѝ се променя с един обикновен разговор в пицария. "Човекът срещу мен казва: 'Мисля, че срещнах майката, която те е родила". След последвал ДНК тест с резултат 99,9% сигурност, Нети вече знае — интуицията ѝ през годините е била вярна. Но за нея това откритие не е просто факт. "Най-важното за мен беше да разбера тази жена. Принудена ли е била от обстоятелствата, или просто не ме е искала?“ — казва тя с честност, която разкрива дълбоката ѝ нужда от смисъл, а не от упрек.
Истината се оказва трудна, но човешка — майка ѝ е била принудена да я изостави и я е носила в сърцето си цял живот. Нети я нарича "мама Джиджи“ с признателност и приемане, но и с вътрешна дилема: "Не знам дали някога тя ще бъде за мене истинската ми майка. В същото време тя е моята майка. Много е странно“, допълва Нети.
Нети и… Дони
Годините донасят яснота. Нети признава, че дългогодишният ѝ брак с Дони често е бил погрешно интерпретиран от хората — като "билет към славата“ или "удобна връзка“, а не като съюз между двама творчески партньори.
"Слагаха клеймо върху мен, че съм хванала Господ за шлифера“, споделя тя с болка, но и с леко примирение. Когато получава награда за дебют в Народния театър, в главата ѝ минават хиляди мисли: "Колко години трябва да минат, за да видят хората, че това не е нагласено? Може би 20… Минаха 25“. Днес, след всичко преживяно, тя говори за връзката си с Дони като за нещо рядко и дълбоко: "Още от самото начало бяхме като отбор. Отборът и другите“. Това партньорство, по думите ѝ, се гради не на обяснения и демонстрации, а на тихо, дълбоко разбиране – Понякога той е на пангара, аз помагам. Обратното – също.
"Животът с човек, който е "по-креативен от хаоса“, както описва Дони, е не просто съвместен живот, а споделено вдъхновение. "Велик е моментът, в който той сяда, и виждам как му се спуска музика. И той просто я хармонизира“. За Нети това не е приказка – това е истина, минала през съмнение, доказателства и вярност. Истина, която издържа изпитанието на времето.
