Неузнаваема е Елица от дуото "Елица и Стунджи" към днешна дата
©
48-годишната Елица е качила поне 20 кила върху стройната си фигура, които драстично са се отразили върху външния й вид.
В лице изпълнителката на "Вода“ коренно се е променила не само заради видимото напълняване, но и заради странния, дори бихме казали – плашещ грим, който носи.
Ярко червено червило, каквото дори най-обиграните мъжемелачки в OnlyFans не биха ползвали, в комбинация с дебела очна линия, правят Елица да изглежда като представителка на чалга бранша от зората на 90-те.
Според близки до певицата, рязката промяна във външния вид на миньончето от "Вода“ започнала още след раздялата й със Стоян Янкулов-Стунджи. Барабанистът се разведе с жена си заради извънбрачната афера с Елица, с която продължи връзката си още няколко години. В последствие обаче я замени с друга по-млада девойка.
Двамата се разделиха изключително драматично и към момента продължават да бъдат в лоши отношения. Може би именно драмите около връзката им са причина Елица да изглежда по този начин.
Към днешна дата перкусионистката преподава на деца в Школата по народно пеене "Фолклорна магия“. През годините тя създава няколко ударни инструмента, които патентова на нейно име, а миналата година излиза и филмът й "Вода“, пише Intrigi.bg.
Принц Хари е на ръба
11:18
Сашо Кадиев с нов прякор
20.01
