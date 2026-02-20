Невероятно, но факт: Дъщерята на холивудски звезди работи на 4 места, за да издържа детето си
"Работя на четири различни места, за да издържам дъщеря си. Аз съм единственият човек, който се грижи финансово за нея. Не разчитам на фонд и не получавам пари от родителите си“, написа Уилис. Тя допълни, че в повечето случаи се справя сама и в ежедневните грижи за детето.
Повод за изказването й станаха коментари от потребители, според които, дори и да не получава директна помощ, тя разполага със "защитна мрежа“ благодарение на известното си семейство. Някои посочиха, че подобна подкрепа е привилегия, с която много хора не разполагат, особено когато са изправени пред финансови затруднения.В отговор актрисата заяви, че е наясно с предимствата, които има, но подчерта, че не разчита на тях. "Осъзнавам, че в живота си имам привилегии, които много хора нямат, и не ги приемам за даденост. Но това не означава, че не нося реална финансова отговорност“, написа тя.
Румър Уилис подчерта още, че се гордее с това, че сама осигурява бъдещето на дъщеря си, въпреки предизвикателствата и несигурността, които съпътстват професионалния й път.
Актрисата има дъщеря от бившия си партньор Дерек Ричард Томас, с когото се раздели през 2024 г. Оттогава двамата поддържат отношения на съвместно родителство.
"Дъщеря ми е най-важното нещо в живота ми“, сподели още Уилис, пише businessnovinite.bg.
