Мотото на "Киномания“ тази година е "Нежността е новият пънк“. Селекцията ни предлага поглед върху нежния бунт, върху хората, които със сила и упоритост не правят революции, а необходимите малки промени, отстоявайки своите принципи. Това каза програматорът на фестивала Христо Христозов в предаванетонас водещ Благой Иванов.Фестивалните заглавия тази година са 55. "Киномания 2025“ ще бъде открита с филма на Стефан Командарев "Made in EU“. Премиерата на филма бе във Венеция, където той беше приет радушно от публиката, разказа Христозов. "Гергана Плетньова прави изключителна роля – на обикновена шивачка и майка от малък български град, в която няма много думи, няма много експресивност, но има много вътрешен свят. За мен има една тиха усмивка, тих бунт“, добави гостът.Едно от най-силните заглавия в селекцията тази година според него е "Мъртва хватка“ на Гас Ван Сант с Ал Пачино и Бил Скарсгард, създаден по действителни събития от 70-те години на ХХ век. "Вълнуващ, смешен, с великолепен саундтрак и отново филм, в който пънкът, не съвсем по нежен начин, побеждава. Ние сме първите, които го показваме след Венеция“, разказа Христозов.Друго заглавие, което той отличи, е "Хамнет“ на режисьора Клои Жао, посветен на Уилям Шекспир и на неговото вдъхновение за "Хамлет“, като "Хамнет е името на неговия син, който умира на крехка възраст. Болката и мъката на Шекспир са поводът той да създаде своя шедьовър. Фокусът във филма обаче не е само върху него, а и върху неговата съпруга Агнес, изиграна от Джеси Бъкли. За мен това е абсолютно безапелационният "Оскар“ за женска роля“, сподели Христозов.Като "малък шедьовър“ гостът определи "Моят учител по тенис“, където "Пиер Франческо Фавино играе треньор по тенис на един младеж, но тенисът е само поводът за всичко останало. Всъщност той е учител по живеене, по смелост, по уязвимост. Фавино прави поредна брилянтна роля, той в момента е един от най-добрите европейски актьори“, смята програматорът.Специално за фестивала за първи път в България ще гостува една от най-ярките фигури в съвременното европейско кино – Валерия Бруни Тедески. "Една от абсолютните ми любимки. Тя прави великолепна роля във филма "Дузе“ на Пиетро Марчело. За мен тя е еманация на нежния пънк – тя е луда, крещяща, емоционална и същевременно нежна, крехка и ранима“, сподели Христозов.Сред заглавията, които заслужава да се видят, той посочи и "Сервантес преди Дон Кихот“ на Алехандро Аменабар с участието на Хулио Пеня и Алесандро Борги. "Това е филм, който няма да се хареса на пуританите по отношение на литературата, може би няма да се хареса и на някои испанисти, защото показва едно лице на Мигел де Сервантес Сааведра, което не се коментира. Това е прекрасно разказана приказна драма, която обаче ще се хареса на масовата публика“, убеден е Христозов, а "Ледената кула“ с Марион Котияр е друго заглавие, което според него няма да се възприеме еднозначно от аудиторията. Той е вдъхновен от "Снежната кралица“ на Х. К. Андерсен. "Режисьорът Люсил Хаджихалилович докарва тази приказка до състояние на медитация, на съзерцание, на бавност.“Сред селекцията на "Киномания“ попадат и няколко скандинавски филма: "Мечти“ на Мишел Франко, "Сантиментална стойност“ на Йоаким Триер и "Грозното сестриче“ на Емили Блихфелд.