"Никой не е свободен. Даже птицата е вързана към небето": Боб Дилън на 83

© Днес 83 години навършва легендарният музикант, повлиял милиони с текстовете и индивидуалния си стил, носителят на Нобелова награда за литература - Боб Дилън.



Робърт Алън Цимерман е роден на 24 май 1941 г. в в Дълют, Минесота, САЩ. Повечето от най-популярните си песни той създава през 60-те години на XX век, когато се превръща в една от знаковите фигури на общественото недоволство в Съединените щати.



Blowin' in the Wind, The Times They Are a-Changin' и други негови песни се превръщат в химни както на движението за граждански права, така и на антивоенното движение.



Дилън прави революция в писането на поп песни, като използва по-откровени и дълги текстове, често определяни като поеми. Ранната му поезия включва много политически, социални и философски елементи, които са част от контракултурата, минаваща през нов разцвет през този период.



Боб Дилън включва в музиката си елементи на различни стилове като фолк, блус, кънтри, госпъл, рокендрол, рокабили и дори джаз и суинг.



Той обикновено изпълнява песните си, свирейки на китара, пиано или хармоника. Заедно с група с плаващ състав, от началото на 80-те години той изнася концерти на различни места под общия надслов "Безкрайно турне“.



По време на продължителната си кариера Дилън получава множество награди и отличия – "Грами", Златен глобус, "Оскар", включен е в Рокендрол залата на славата. Класация на списание Rolling Stone го определя като втория по значение изпълнител в историята на популярната музика след Бийтълс.



Той има 37 студийни албума, като последният излиза през 2016 - Fallen Angels.



Ето някои от най-незабравимите цитати на Боб Дилън:



- Изкуство - това е непрекъсващ кръг от илюзии;



- Всичко, което мога да направя е да бъда себе си. Каквото и да значи това;



- Надеждата и страхът винаги вървят ръка за ръка като професионален комедиен дует;



- Аз съм скитникът евреин. Никога няма да се спра;



- Музиката трябва да бъде такава, че да влиза в главата ви - като зъбобол;



- Не можеш да бъдеш влюбен и мъдър едновременно;



- Човек е щастлив, ако в промеждутъка между пробуждането и заспиването се занимава с това, което иска;



- Никой не е свободен. Даже птицата е вързана към небето.