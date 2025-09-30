Никол Кидман отново е сама

© Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха след близо 20 години брак. По информация на CNN актрисата и кънтри музикантът, които се ожениха през 2006 г., вече не живеят заедно.



Двойката има две деца - 17-годишната Съндей Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет.



Кидман се омъжи за актьора Том Круз от 1990 до 2001 г. и има две осиновени деца с него: 32-годишната Изабела Джейн и 30-годишният Конър.