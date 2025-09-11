Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Николета спечели от кръщенето на малката Борислава
Автор: Екип Ruse24.bg 16:30Коментари (0)63
©
Когато става дума за Николета Лозанова, нищо не е обикновено. И кръщенето на дъщеря й Борислава - плод на любовта й с вратаря Ники Михайлов не направи изключение.

На 3 септември малката принцеса беше приета в християнската вяра с пищно парти в луксозен комплекс в Панчарево, което събра елита на София и най-близките приятели на двойката.

Събитието се състоя на тучна горска поляна, преобразена в бохо стил с украса за хиляди левове, а масите бяха отрупани с ордьоври и коктейли, които буквално носеха името на малката Борислава - върху всяка напитка имаше печат с нейните инициали, създаден със специален принтер. За децата имаше истински рай: от хранене на животни до "кино в гората“, където хлапетата гледаха "Цар Лъв“ и "Смелата Баяна“.

В стила на Николета нищо не бе оставено на случайността - професионален фотограф запечата всеки миг, а един от водещите модни канали отрази тържеството. Гостите пък имаха на разположение фотокабина за моментни снимки и книга за пожелания, в която оставиха спомен за бъдещето.

Борислава, родена през март 2024 г., е кръстена на дядо си - легендата от САЩ ‘94 Боби Михайлов.

Любопитното обаче е друго - според упорити слухове партито, оценявано на хиляди левове, не само че не е излязло от джоба на Лозанова и Михайлов, но дори им е донесло печалба. Николета е най-скъпо платеният инфлуенсър у нас, а всяка публикация в социалните й мрежи струва над 2000 лева. Замесените в събитието брандове очевидно не само че са участвали безплатно, но и са платили за честта да бъдат отбелязани  в профилите на Лозанова и Михайлов.

Това не е прецедент -Николета отдавна превърна личния си живот в доходоносен бизнес модел. С десетки рекламни кампании зад гърба си тя е натрупала сериозен капитал от инфлуенсърството, с които финансира и допълнително разви свои линии козметика и бельо, които също се радват на успех.

Да не забравяме - тя има още една дъщеря, Никол, от връзката си с Валери Божинов. А Борислава вече е в центъра на вниманието - с първото си голямо парти, което вероятно ще остане в историята като "кръщенето с печалба“.

Още по темата: общо новини по темата: 645
11.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/108 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Миглена Ангелова скочи на лекарите
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
21:38 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
21:11 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Първият учебен ден
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Рокади в ДПС
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: