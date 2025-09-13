Нина Добрев: Бях една от най-нископлатените актриси в "Дневниците на вампира"

© Нина Добрев говори откровено за борбата си за равно заплащане в "Дневниците на вампира“. В новата си книга "I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries“, 36-годишната актриса разкри, че е получавала по-малко заплащане от колегите си от мъжки пол в хитовото шоу на CW, пише USA Today.



Добрев, която изигра главната героиня на сериала Елена Гилбърт и двойничката Катрин Пиърс, твърди в книгата, че тя и нейните колежки актриси Кандис Кинг и Кат Греъм "са били трите най-нископлатени редовни актьори“ през първите два сезона.



"Беше малко сложна ситуация, защото договорът ми гласеше да играя само Елена, но аз играех няколко роли, което удвои работното ми натоварване“, каза тя. "Трябваше да бъда на снимачната площадка двойно повече време, трябваше да запомня двойно повече реплики. Исках да играя Катрин, но исках да бъда справедливо възнаградена за това и исках да бъда равна на момчетата.“



Според книгата, Добрев, която участва в тийнейджърския драматичен сериал заедно с Пол Уесли и Иън Сомърхолдър, "е успяла да спечели повече пари“, но "никога не е постигнала паритет“ с мъжките си колеги.



"Те казаха, че няма да ме издигнат до ниво, равностойно на момчетата, и това вероятно беше най-болезненото, защото се чувствах сякаш наистина работя усилено и понякога снимахме по осемнадесет часа на ден и нощ, а аз влагах цялото си сърце и душа, кръв, пот и сълзи в това“, заяви тя.



И добави: "Спомням си, че имах чувството, че студиото не оценява това, което внасям в шоуто, и сякаш казваха, че целият упорит труд, който влагам, няма значение за тях и че не съм равна на мъжките си колеги, и това ме разстрои.“



Книгата разкрива също, че на сценаристите на "Дневниците на вампира“ е било съобщено, че вече не могат да използват Катрин, защото студиото е трябвало да плаща на Добрев всеки път, когато тя я играе.



Добрев напусна "Дневниците на вампира“ в края на шестия сезон. Шоуто продължи без нея, с участието на Уесли и Сомерхолдър, въпреки че тя се завърна в последния сезон.



Според книгата, Добрев "отстоявала позицията си“ и настоявала да ѝ се плаща същото като на Уесли и Сомерхолдър, докато преговаряла за завръщането си за осми сезон.



"За мен беше наистина важно в края на шоуто, като жена, да се уверя, че съм компенсирана и че съм равна на мъжките си колеги в шоуто“, разказа тя. "Първоначалната им оферта да се върна във финала на сериала беше пет пъти по-малка от тази в сезон 6. Това е единствената причина, поради която в един момент едва не се върнах. Трябваше да ми се плаща наравно с момчетата.“



Въпреки че Добрев се завърна за финала на сериала, сценаристите се надяваха да я имат в повече епизоди през последния сезон.



Добрев обясни, че е "сърцераздирателно“, че "артистичното ѝ майсторство е трябвало да пострада“, защото не е могла да участва в повече епизоди от осми сезон. Но добави: "Много съм щастлива, че успяхме да го направим и че се върнах, защото исках да бъда част от последното сбогуване.“